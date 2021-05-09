عائلة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما تودّع الكلب "بو"

قبل 30 دقيقة

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نعت عائلة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما الكلب "بو" بعد نفوقه يوم السبت، ووصفته بأنه "أعزّ صديق" لها.

وقالت السيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما إن بو كان له "حضور ثابت ومريح" منذ قدومه إلى البيت الأبيض في عام 2009.

وكان الكلب هدية لابنتي الرئيس السابق حين انتقلت العائلة للعيش في البيت الأبيض.

وقالت ميشيل أوباما "لم يكن لدينا أي فكرة عما سيعنيه (بو) لنا جميعا".

أما باراك أوباما فقال إن بو "كان بمثابة ما احتجناه تماماً وأكثر مما كنّا نتوقّع"، مضيفا أنه كان "يسعد لرؤيتنا في أيامنا الحسنة، وأيامنا السيئة، وما بينها من أيام".

وخلال المئة عام الماضية، كان لرؤساء الولايات المتحدة حيوانات أليفة، باستثناء دونالد ترامب. وكان للرئيس الحالي جو بايدن كلبان أيضاً، لكن أصغرهما أُبعد عن البيت الأبيض بسبب العض.

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وخلال الفترة التي قضاها في البيت الأبيض، حظي بو بشعبية، حتى أن ميشيل أوباما كانت تتلقى في بداية كل شهر مذكرة بطلبات ظهوره في مناسبات رسمية.

وقال أوباما إنّ بو "تحمّل كلّ الضجة المصاحبة للوجود في البيت الأبيض، وكان نباحه عالياً، لكنّ لا يعضّ، وكان يحب القفز في حوض السباحة في الصيف، وكان هادئا مع الأطفال".

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وقالت ميشيل أوباما إن بو ساعدها وزوجها في ملئ الفراغ الذي تركته ابنتاهما، ماليا وساشا، حين رحلتا عن المنزل لمباشرة الدراسة الجامعية.

وأضافت: "لم يكن هناك أسعد من بو" حين عاد الجميع إلى المنزل خلال انتشار وباء فيروس كورونا.