العثور على جثة رضيع في إحدى القنوات المائية غربي لندن

قبل ساعة واحدة

صدر الصورة، JOEL MURPHY

فتحت الشرطة البريطانية تحقيقا في ملابسات وفاة رضيع حديث الولادة، بعد العثور عليه في إحدى القنوات المائية، غربي العاصمة لندن.

وأبلغ بعض المارة الشرطة بعدما رأوا الجثة في المياه، وبعدما كشف عليه رجال الإسعاف، أعلنوا وفاته في الموقع.

وطالب متحدث باسم الشرطة، من لديه معلومات من المقيمين في المنطقة، بالاتصال والمساعدة في حل غموض الحادث.

وأفاد شهود عيان بأن عشرات من سيارات الشرطة، والإسعاف والإطفاء هرعت إلى الموقع، القريب من المنطقة الصناعية في بارك رويال.

صدر الصورة، PA Media

وأغلق رجال الشرطة الشوارع المحيطة في محاولة للبحث عن أي أدلة قد تساعدهم، وأشاروا إلى أن الإغلاق قد يستمر عدة ساعات.

ودفعت السلطات بعدد من الغواصين للبحث في قاع القناة.

وقال فريق الطوارئ في لندن إنهم دفعوا بالعديد من العاملين إلى الموقع، ومن ضمنهم عدد من رجال الإسعاف والإطفاء وفرق طبية.