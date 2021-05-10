طيف التوحد: إيلون ماسك يكشف أنه مصاب بمتلازمة أسبرجر خلال برنامج كوميدي شهير

قبل 53 دقيقة

صدر الصورة، REUTERS التعليق على الصورة، تحدث ماسك أيضا عن استخدامه لوسائل التواصل الاجتماعي ، قائلا: "أحيانا أقول أو أنشر أشياء غريبة"

كشف رائد الأعمال التكنولوجية إيلون ماسك أثناء ظهوره في البرنامج الكوميدي الأمريكي "ساترداي نايت لايف" (أس أن أل) عن إصابته بمتلازمة أسبرجر.

وأخبر الرجل البالغ من العمر49 عاما المشاهدين بأنه "أول شخص مصاب بمتلازمة أسبرجر" يقدم البرنامج الذي يعرض منذ فترة طويلة - وسط هتافات عالية من الجمهور.

ويتعامل الأشخاص المصابون بمتلازمة أسبرجر مع البيئة المحيطة بهم بشكل مختلف عن الأشخاص الآخرين.

ويُعتقد أنها المرة الأولى التي يتحدث فيها ماسك عن حالته الصحية.

وحل رئيس إحدى أكبر شركات التكنولوجيا ضيفا ليقدم برنامج الاسكتشات الكوميدي - وهو دور مرغوب قامت به مجموعة من المشاهير منذ بداية أس أن أل في السبعينيات. ومن بين هؤلاء أديل وكريس روك ورينغو ستار وويل فيريل.

وقال ماسك مازحا في خطابه الافتتاحي: "ليس لدي دائما الكثير من التجويد أو الاختلاف في طريقة حديثي ... وهو ما قيل لي إنه يخدم تقديم كوميديا رائعة". وأضاف "أنا في الواقع أصنع التاريخ الليلة كأول شخص مصاب بأسبرجر يقدم البرنامج".

وأثار تعليقه موجة من التصفيق من قبل جمهور الاستوديو.

ومع ذلك، شكك بعض الأشخاص على وسائل التواصل الاجتماعي في ادعائه. وأشاروا إلى أن الممثل الكوميدي دان أيكرويد الذي تحدث علنا عن تجربته مع متلازمتي توريت وأسبيرجر، كان قد قدم "أس أن أل" في السابق.

كما مزح ماسك الذي لديه أكثر من 53 مليون متابع على تويتر، بشأن استخدامه لوسائل التواصل الاجتماعي. إذ واجه انتقادات وحتى تهديدات قانونية بسبب تغريداته في الماضي.

وقال: "أعلم أنني أحيانا أقول أو أنشر أشياء غريبة، لكن هذه هي الطريقة التي يعمل بها عقلي".

وأضاف "إلى أي شخص تعرض للإهانة، أريد فقط أن أقول إنني أعدت ابتكار سيارات كهربائية، وسأرسل أشخاصا إلى المريخ على متن سفينة صاروخية. هل تعتقد أنني سأكون رجلا عاديا ومرتاحا؟".

ما هي متلازمة اسبرجر؟

متلازمة أسبرجر هي إعاقة تستمر مدى الحياة تؤثر على الناس بطرق عدة مختلفة

قد يختار البعض الاستمرار في استخدام هذا المصطلح، بينما قد يفضل البعض الآخر الإشارة إلى أنفسهم على أنهم يعانون من التوحد أو من طيف التوحد

قد يواجه المصابون بالمتلازمة صعوبات في تفسير اللغة اللفظية وغير اللفظية، وقد يحتاجون إلى مزيد من الوقت لمعالجة المعلومات

قد يواجهون أيضا صعوبة في التعبير عن مشاعرهم بطريقة تقليدية. لكن يمكن أن يكونوا أكثر تعاطفا أو أكثر وعيا من غير المصابين بالتوحد

كثير من الأشخاص المصابين بمتلازمة أسبرجر لديهم اهتمامات مكثفة ومركزة للغاية - وبعضهم يوجهها نحو مسيرة مهنية ناجحة.

كما مزح الملياردير بشأن الاسم غير المعتاد لابنه - فقد أعلن هو والمغنية غرايمز عن ولادة طفلهما الأول X Æ A-12 العام الماضي.

وقال ماسك: "يلفظ كقطة تركض على لوحة مفاتيح".

وفي وقت لاحق من البرنامج، تحدث الرئيس التنفيذي لشركة سبيس إكس عن العملة المشفرة "دوجكوين".

وأنشئت العملة في عام 2013 من قبل اثنين من العاملين في مجال البرمجيات، وفي وقت سابق من هذا العام قفزت قيمتها بنسبة 50٪ بعدما أطلق عليها ماسك لقب "عملة الناس المشفرة".

وتستخدم كلبا من نوع "شيبا إنو" كرمز وتستند إلى ميم يظهر هذا الحيوان.

ووصف ماسك العملة بأنها "أداة لا يمكن إيقافها ستسيطر على العالم" - لكنه قال لاحقا إنها كانت "صخبا" وهو ما أدى إلى انخفاض فوري في قيمتها.

ومع عدم وجود قيمة جوهرية مثل الذهب أو الأرض، وعدم القدرة على توليد الدخل، فإن العملات المشفرة متقلبة للغاية ويمكن أن تنهار بسرعة مثلما يمكن أن تعلو قيمتها. وهذا يجعل من الصعب تقييمها ويجعل أسعارها عرضة لتلقي نصائح من داعمين مثل ماسك.