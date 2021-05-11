سفينة حربية أمريكية تضبط شحنة أسلحة روسية وصينية ضخمة في بحر العرب

قبل 46 دقيقة

صدر الصورة، US Navy

نشرت البحرية الأمريكية صورا لمخزن ضخم للأسلحة غير المشروعة، تم ضبطه من قبل سفينة صغيرة في المياه الدولية، شمالي بحر العرب.

وتظهر الصور آلاف الأسلحة الروسية والصينية التي تغطي سطح سفينة يو إس إس مونتيري.

وقالت البحرية في بيان إن مصدر الأسلحة ووجهتها المقصودة يخضعان للتحقيق.

وأضافت أن حاملة الطائرات يو إس إس مونتيري، وهي حاملة صواريخ موجهة، أوقفت السفينة أثناء تفقدها بشكل روتيني.

وتم وصف السفينة بأنها "مركب شراعي لا يحمل جنسية"، وهو نوع من السفن الشراعية العربية التقليدية.

وجاء في بيان الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية في البحرين "كان مخزن الأسلحة يضم عشرات الصواريخ الروسية المتطورة الموجهة المضادة للدبابات، وآلاف البنادق الهجومية الصينية من نوع 56، ومئات من رشاشات بي كاي إم، وبنادق القنص وقاذفات القنابل الصاروخية".