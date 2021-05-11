رجل يُترك متدليا من جسر في الصين بعد تكسر أرضيته الزجاجية بسبب الرياح

قبل ساعة واحدة

صدر الصورة، XINHUA/WEIBO التعليق على الصورة، قطع عدة تطايرت من الأرضية الزجاجية بسبب الطقس القاسي

تُرك رجل في الصين متدليا من جسر بعدما تضررت ألواحه الزجاجية بسبب الرياح العاتية.

وكان الرجل يزور الجسر الذي يبلغ ارتفاعه 100 متر في جبل بيان، في شمال شرق البلاد، عندما وقع الحادث يوم الجمعة.

وتطايرت قطع عدة من الأرضية الزجاجية بفعل الرياح التي وصلت سرعتها إلى 150 كم في الساعة.

ويوجد في الصين حوالي 2300 جسر زجاجي وعدد من الممرات الزجاجية والمنزلقات.

وهي مصممة لجذب السياح الباحثين عن الإثارة والاستفادة من السياحة المحلية المتنامية في الصين.

وانتشرت صورة على وسائل التواصل الاجتماعي لرجل يتدلى في منتصف الجسر، في منطقة ذات مناظر خلابة بالقرب من مدينة لونغجينغ.

وهرعت قوات الإطفاء الى مكان الحادث لانقاذ الرجل. وتمكن الرجل إنقاذ بنفسه بمساعدة موظفين في الموقع، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا).

ونُقل السائح إلى المستشفى للمراقبة والاستشارة ويقال الآن إنه في "حالة نفسية وجسدية مستقرة".

وأغلقت المنطقة، وفقا لصفحة مدينة لونغجينغ، وبدأ التحقيق في الحادث.

وهذا ليس الحادث الأول من نوعه في الصين. ففي عام 2018، أغلقت مقاطعة هيبي جميع مناطق الجذب الزجاجية البالغ عددها 32 - بما في ذلك الجسور والممرات وطوابق المشاهدة - أثناء إجراء فحوصات السلامة.

وفي أماكن أخرى من البلاد، لقي شخص مصرعه وأصيب ستة آخرون في عام 2019 بعد سقوطهم من مزلقة زجاجية في مقاطعة غوانغشي.