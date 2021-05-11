قتلى بينهم 8 أطفال في إطلاق نار في مدرسة روسية

قبل 59 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، المدرسة رقم 175 في كازان حيث وقع الهجوم

قُتل عشرة أشخاص على الأقل، بينهم ثمانية أطفال، في إطلاق نار في مدرسة في مدينة كازان الروسية، حسبما أفادت تقارير.

كما قتل معلم أيضا في الحادث الذي وقع على بعد 820 كيلومترا شرقي موسكو.

وبحسب ما ورد، فتح شخصان النار وتم اعتقال صبي يبلغ من العمر 17 عاما.

وسمع دوي انفجار، ولم يتضح بعد ما حدث للمهاجم الثاني.

وتقع كازان في جمهورية تتارستان ذات الأغلبية المسلمة.

وشوهدت سيارات شرطة مدججة بالسلاح وسيارات طوارئ خارج المدرسة. وأظهر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي بعض الأطفال يقفزون من النوافذ للفرار، بالإضافة إلى إجلاء المصابين.