فيروس كورونا في الهند: ارتفاع في الوفيات وانخفاض في عدد الإصابات الجديدة

قبل 10 دقيقة

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، 3 في المئة فقط من سكان الهند تلقوا التطعيم بشكل كامل

قالت بعض الولايات الهندية الأحد إنها ستمدد عمليات إغلاق للمساعدة في احتواء وباء كوفيد -19 الذي أودى بحياة أكثر من 270 ألف شخص في البلاد.

وتعهدت الحكومة الفيدرالية في الهند بتعزيز إمدادات اللقاح، وأصدرت توجيهات جديدة لمواجهة المرض في المناطق الريفية.

وارتفع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية في الهند إلى أكثر من 4000 للمرة الرابعة خلال أسبوع، بينما انخفض عدد الإصابات الجديدة الأحد إلى 311170، وهو ما يمثل أدنى زيادة في يوم واحد منذ أكثر من ثلاثة أسابيع.

وحذر مسؤولو الصحة الفيدرالية من أي تهاون بشأن "الاستقرار" في ارتفاع أعداد حالات الإصابة، وحثوا الولايات على زيادة وحدات العناية المركزة وتعزيز القوى العاملة الطبية لديها.

ومددت ولايتا دلهي وهاريانا الشماليتان إجراءات الإغلاق، الذي كان من المقرر أن ينتهي الاثنين، لمدة أسبوع إضافي.

وقال رئيس وزراء دلهي، أرفيند كيجريوال، إن معدل الحالات الإيجابية مقارنةً بالفحوصات الإجمالية التي تم إجراؤها قد انخفض من نسبة 30 في المئة في وقت سابق من هذا الشهر إلى 10 في المئة حاليا.

وأضاف كيجريوال في حديث للصحفيين "المكاسب التي حققناها خلال الأسبوع الماضي، لا نريد أن نخسرها. لذلك سنمدد الإغلاق لأسبوع آخر".

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، أصدرت الحكومة توجيهات جديدة لمواجهة المرض في المناطق الريفية

وفرضت ولاية كيرالا الجنوبية، التي أعلنت في السابق عن تمديد الإغلاق، قيودا أكثر صرامة في بعض المناطق يوم السبت. وحذرت الأشخاص الذين لا يرتدون الكمامات في الأماكن العامة أو ينتهكون بروتوكولات الحجر الصحي بانهم يعرضون أنفسهم للاعتقال، مضيفة أنها تستخدم طائرات بدون طيار للمساعدة في تحديد المخالفين.

وقالت الحكومة الهندية إنها سترسل 5.1 مليون جرعة إضافية من لقاحات كوفيد - 19 إلى الولايات خلال الأيام الثلاثة المقبلة.

وعلى الرغم من أن الهند هي أكبر دولة منتجة للقاحات في العالم، إلا أن 141.6 مليون شخص فقط تلقوا جرعة لقاح واحدة على الأقل، أي ما يساوي 10٪ فقط من سكانها البالغ عددهم 1.35 مليار نسمة، وفقا لبيانات وزارة الصحة.

فيما تلقى ما يزيد قليلا عن 40.4 مليون شخص جرعتين من اللقاح، أي 2.9٪ من إجمالي عدد السكان.

ترقب الإعصار

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، أحد المواطنين يتلقى اللقاح داخل سيارته في مدينة غوروغرام الهندية

وقال وزير الصحة، هارش فاردان ، إن إمدادات الهند من جرعات اللقاح سترتفع إلى 516 مليون بحلول يوليو/ تموز، وأكثر من 2 مليار جرعة بين أغسطس/ آب وديسمبر/ كانون الاول، مدعومة بالإنتاج المحلي والواردات. كما تلقت البلاد 60 ألف جرعة إضافية من لقاح سبوتنيك في من روسيا الأحد.

وانخفض متوسط معدل التطعيم في البلاد على مدى سبعة أيام إلى 1.7 مليون الأحد، من 1.8 مليون قبل أسبوع، بعد أن أوقفت ولاية ماهاراشترا، الأغنى في البلاد، وكارناتاكا في الجنوب إعطاء اللقاح للبالغين الذين تقل أعمارهم عن 45 عاما.

وكان رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، قد فتح تلقي التطعيم باللقاح لجميع البالغين اعتبارًا من 1 مايو/ آيار، مما ضاعف عدد المؤهلين إلى ما يقدر بنحو 800 مليون، على الرغم من أن الإنتاج المحلي سيظل ثابتا إلى حد كبير عند حوالي 80 مليون جرعة شهريا حتى يوليو/ تموز.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، الحكومة تنقل مرضى كوفيد -19 من المراكز الطبية المؤقتة إلى مستشفيات أخرى في ولاية غوجرات تحسبا للإعصار

وقالت السلطات في ولاية غوجرات الغربية التي ينتمي إليها مودي، إنها ستوقف عمليات التطعيم يومي الاثنين والثلاثاء لاتخاذ إجراءات وقائية ضد الإعصار الذي من المتوقع أن يضرب الولاية الأسبوع المقبل.

وفي ولاية ماهاراشترا المجاورة، نقلت الحكومة مرضى كوفيد -19 في المراكز الطبية المؤقتة في مومباي، على الساحل الغربي، إلى مستشفيات أخرى مع تقدم الإعصار نحو ولاية غوجرات، حسبما قال مكتب رئيس الوزراء.

ونقلت وكالة الأخبار الهندية أي إن آي نقلا عن عمدة المدينة، أنه من المرجح أيضا أن تظل عمليات التطعيم معلقة في مومباي، المركز المالي للهند، يوم الاثنين أيضا.

الوباء ينتشر في المناطق الريفية

وعلى الرغم من أن عمليات الإغلاق ساعدت في الحد من ارتفاع الحالات في أجزاء من البلاد التي تعرضت لموجة أولية من الإصابات في فبراير/ شباط وأبريل/ نيسان، مثل ماهاراشترا ودلهي، إلا أن المناطق الريفية وبعض الولايات تواجه طفرات جديدة.

وأصدرت الحكومة إرشادات مفصلة الأحد لرصد حالات كوفيد -19 التي كانت تنتشر في ريف الهند الشاسع.

وطلبت وزارة الصحة من القرى البحث عن حالات مرض شبيه بالإنفلونزا وإخضاعها لفحص كوفيد -19.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، طلبت الحكومة من القرى إخضاع من لديهم أعراض شبيهة بالإنفلونزا لفحص فيروس كورونا

زاد إجمالي الإصابات في الهند بأكثر من مليوني شخص هذا الأسبوع، كما ارتفعت الوفيات بنحو 28 ألفا شخص. وارتفع عدد الوفيات بمقدار 4077 خلال يوم الأحد.

وقال مسؤولو الصحة الفيدرالية السبت إن نسبة الفحوصات الإيجابية تراجعت إلى 19.8٪ هذا الأسبوع من 21.9٪ الأسبوع الماضي، ما أعطى الآمل بأن الإصابات اليومية بدأت بالاستقرار.