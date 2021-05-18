غزة وإسرائيل: التحقيق مع ضابطة في شرطة لندن هتفت "فلسطين حرة" في مظاهرة

قبل 19 دقيقة

يجري التحقيق مع ضابطة في شرطة العاصمة البريطانية، بعد أن تصويرها وهي تعانق أحد المتظاهرين في مسيرة وتهتف "فلسطين حرة".

وتُظهر اللقطات التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي أيضًا الضابطة،وهي تحمل وردة بيضاء وترفع ذراعها في دعم واضح للمتظاهرين.

وشارك الآلاف في المسيرة في وسط لندن السبت.

وقالت شرطة العاصمة إنه تم إبلاغ إدارة المعايير المهنية.

صدر الصورة، Reuters

وفي بيان، قال متحدث باسم شرطة العاصمة "نتوقع أن تتفاعل الضباط مع الأحداث، لكن يجب أن يظلوا محايدين".

وأضاف "يعرف الضباط أنه لا ينبغي لهم المشاركة بنشاط أو تبني مناصب سياسية، وهذا واضح في تدريبهم وفي القسم الذي يؤديه جميع ضباط الشرطة. وهذا أمر حيوي لضمان ثقة الجمهور في ضباطنا".