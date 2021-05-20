محاكمة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي في اتهامات تتعلق بتمويل حملته الانتخابية عام 2012

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صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، منذ خروجه من المنصب، والرئيس الفرنسي السابق ساركوزي تلاحقه الاتهامات القضائية

تجري محاكمة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي في اتهامات تلاحقه تتعلق بتمويل حملته الانتخابية عام 2012.

ويمثُل ساركوزي، الذي ينفي الاتهامات، مع ثلاثة عشر شخصا آخر متهمين بالقيام بأدوار في الفضيحة المعروفة باسم "بيغماليون".

ويواجه هؤلاء اتهامات بإنفاق مفرط بلغ عشرات ملايين اليوروهات على حملة إعادة انتخاب ساركوزي وبتمويل شركة علاقات عامة للتغطية على العملية.

وتعد هذه هي آخر المعارك القضائية التي يخوضها ساركوزي الذي أدين في تهمة فساد في وقت سابق من العام الجاري.

ما القضية؟

تضع فرنسا حدودا صارمة للإنفاق في الحملات الانتخابية. وتعين السلطات حدًا أقصى لهذا الإنفاق عند حوالي 27.5 مليون دولار.

ويقول الادعاء الفرنسي إن حزب "الاتحاد من أجل حركة شعبية" الذي ينتمي إليه ساركوزي أنفق حوالي ضعف المبلغ المشار إليه عبر تنظيم مسيرات وفعاليات فارهة.

ولإخفاء حجم النفقات، لجأ الحزب إلى شركة علاقات عامة تدعى "بيغماليون" لنسبة فاتورة المبلغ للحزب لا لحملة الانتخابات، وفق الادعاء.

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، نائب مدير حملة ساركوزي الانتخابية جيرومي لافريلو اعترف بإخفاء التمويلات

وينكر ساركوزي، 66 عاما، الاتهامات الموجهة إليه والكافية حال إدانته فيها بأن يقضي عاما في السجن وبأن يغرّم بحوالي 4600 دولار.

وأقرّ جيرومي لافريلو، الذي كان نائبا لمدير حملة ساركوزي الانتخابية عام 2012 وأحد المتهمين الـ 13، بالإشراف على عملية إخفاء التمويلات. لكنه قال إنه تصرّف من تلقاء نفسه.

وأقرّ غي ألفيس، أحد مؤسسي شركة بيغماليون ويخضع أيضا للمحاكمة، بالتلاعب في فاتورة تمويل الحملة.

من هو نيكولا ساركوزي؟

تولى ساركوزي الرئاسة مدة خمس سنوات منذ عام 2007، وتبنّى سياسات صارمة مناهضة للهجرة، وسعى لإصلاح الاقتصاد الفرنسي خلال فترة رئاسية طغت عليها الأزمة المالية العالمية.

ورأى نقاد أن أسلوب قيادته اتسم بالتهور الشديد، ومدفوع بالمشاهير، ومفرط في النشاط بالنسبة لمنصب يتسم بتقاليد صارمة.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، بدأ ساركوزي علاقة، حظيت باهتمام إعلامي كبير، مع كارلا بروني بعد توليه السلطة عام 2007

وتعززت صورة ساركوزي كواحد من المشاهير بزواجه من عارضة الأزياء والمغنية كارلا بروني عام 2008. وفي عام 2012، خابت مساعي إعادة انتخابه للرئاسة أمام الاشتراكي فرانسوا هولاند.

ومنذ ذلك الوقت، أصبح هدفا لعدة تحقيقات جنائية.