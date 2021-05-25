أمريكي من إلينوي يقاضي الشرطة بعد إجرائها اختبار مخدرات على رماد ابنته الميتة

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صدر الصورة، WICS/Springfield Police Department التعليق على الصورة، لقطات من كاميرا أحد أفراد الشرطة تظهر بارنز.

يقاضي رجل من ولاية إلينوي مدينة سبرينغفيلد، مدعيا أن الشرطة أخذت جرة كانت تضم رماد ابنته المتوفاة بشكل غير قانوني، وأجرت عليها اختبارا أثبت وجود مادة الميثامفيتامين المخدرة بها.

وتُظهر لقطات جديدة لكاميرا أحد أفراد الشرطة الرجل، واسمه دارتافيوس بارنز، وهو مكبل اليدين، بينما كان شرطي يأخذ الجرة من سيارته أثناء إيقافه في نقطة مرور في 6 أبريل/نيسان 2020.

وقال بارنز في دعواه القضائية إن الشرطة "دنست" رماد ابنته التي كان عمرها عامين، والتي توفيت في عام 2019.

ونفت الشرطة ارتكاب أي مخالفات، بحسب ما ورد في وثائق المحكمة.

وحصلت وسائل إعلام محلية على لقطات كاميرا الشرطي الأسبوع الماضي.

ورفع بارنز الدعوى على المدينة وعلى أفراد الشرطة الضالعين في الحادث في شهر أكتوبر/تشرين الأول. وادعى أن الشرطة استولت بشكل غير قانوني على الجرة المختومة التي تحتوي على رماد ابنته تاناجا، وفتحتها وسكبت بعض الرماد أثناء اختبارها، بحثا عن المخدرات.

وكانت تاناجا قد توفيت بسبب الإهمال والجوع في فبراير/شباط 2019. وحُكم على والدتها، توانكا ديفيس، بالسجن لمدة 20 عاما بعد اعترافها بارتكاب جريمة قتل من الدرجة الأولى.

وقال محامو أفراد الشرطة في مذكرة للمحكمة، إن الشرطة "كانت تعمل في نطاق ما يسمح به العمل وفي ظل القانون".

وقالت المذكرة: "يحق للمدعى عليهم التمتع بحصانة مشروطة لأن سلوكهم كان مبررا باعتقاد معقول بأنه كان قانونيا".

وهذا النوع من الحصانة هو مبدأ قانوني يحمي موظفي الحكومة، ومن بينهم الشرطة، من الدعاوى القضائية الناتجة عن القرارات المتخذة أثناء العمل.

وكان بارنز قد احتجز العام الماضي بتهمة تجاوز السرعة في القيادة ومخالفة إشارات المرور.

ويشاهد بارنز في لقطات كاميرا الشرطي، وهو يتعاون مع الشرطة بينما كان أفرادها يقيدون يديه، وهو يجلس وينتظر في الجزء الخلفي من سيارة الشرطة، بينما كان الشرطي يفحص سيارته.

وعندما سأله الشرطي إن كان لديه أي شيء في سيارته قبل التفتيش، قال إن لديه بعض الأعشاب. وعثر على نحو 80 غراما من مخدر الماريوانا في سيارة بارنز، أي حوالي ثلاثة أضعاف الحد المسموح بحيازته قانونيا في ولاية إلينوي.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، سيارات الشرطة.

وثم أظهر الشرطي الجرة لبارنز، وهي جسم معدني صغير بحجم الإصبع، وقالت الشرطة إنها أثبتت بعد اختبارها أن الجرة بها مواد مخدرة.

ورد بارنز بغضب: "لا ، لا ، لا ، هذه ابنتي".

ثم أغلق الشرطي باب السيارة للتشاور مع زملائه الآخرين.

وقال أحد أفراد الشرطة: "يبدو أن هذا هو رماد ابنته"، مضيفا أن المادة الموجودة بداخلها ثبت أن بها ميثامفيتامين.

وقرر الشرطي لاحقا عدم إعادة اختبار محتويات الجرة، وأعاد الرماد إلى والد بارنز، الذي كان موجودا في مكان الحادث.

وإفرج عن بارنز ولكنه أعطي إشعارا من المحكمة لحيازته القنب بشكل غير قانوني.

ويسعى بارنز من رفع الدعوى إلى الحصول على بعض تعويضات وعرض القضية أمام هيئة محلفين، وحدد موعد الجلسة في أغسطس/آب .2022

ولا تتمتع اختبارات المخدرات التي تجريها الشرطة في الميدان بالثقة.

وكشفت أجهزة الاختبار عن طريق الخطأ، وفقا لقائمة أعدتها صحيفة واشنطن بوست، عن مواد غير قانونية في كعك برقائق الشوكولاتة، وفي مزيل للعرق، وفي طباشير بلياردو، وفي طحين، وفي زيت محركات.