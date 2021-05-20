إسرائيل وغزة: محتجون يرفعون العلم الفلسطيني داخل مصنع طائرات مسيرة في بريطانيا

قبل 47 دقيقة

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دخلت وقفة احتجاجية عند مصنع للطائرات المقاتلة المسيرة عن بعد في مدينة ليستر البريطانية يومها الثاني.

واحتل نشطاء من مجموعة "حراك من أجل فلسطين" سطح بناية المصنع المملوك لشركة إسرائيلية بعد أن صعدوا إليه صباح الأربعاء.

وينتج المصنع طائرات بدون طيار يقول المحتجون إنها استخدمت في النزاع الأخيرة بين إسرائيل وحماس في غزة.

وقد نظمت عدة مظاهرات مؤيدة للاحتجاجات خارج بوابة المصنع. ولم تعلق الشركة على الاحتجاجات حتى الآن.

صدر الصورة، Alamy التعليق على الصورة، نظم الاحتجاج بسبب القصف الإسرائيلي على غزة

وقد انتشرت الشرطة في الموقع خلال الليل، ويجري التواصل مع المحتجين باستخدام سلم تابع لخدمات الإطفاء.

وكان كيري سميث، مساعد رئيس الشرطة، قد قال الأربعاء "يبقى أفراد الشرطة المدربون في الموقع هذا المساء ويستمرون في الحديث إلى المحتجين".

وأكدت الشرطة أن مجموعات أخرى ذهبت إلى الموقع، وأن الشرطة "تقوم بتسهيل ممارسة حقهم في الاحتجاج السلمي في الموقع".

وقالت مجموعة "حراك من أجل فلسطين"، التي تنظم الاحتجاج، إن وقفتها تهدف لتسليط الضوء على الدور الذي تلعبه معدات عسكرية تصنع في المملكة المتحدة في الشرق الأوسط.

صدر الصورة، Vudi Xhymshiti التعليق على الصورة، وصل متضامنون إلى موقع الاحتجاج

ويعتقد أن أكثر من 230 شخصا قد قتلوا نتيجة الغارات الإسرائيلية على غزة. كما قتل 12 شخصا على الجانب الإسرائيلي بسبب الصواريخ التي تطلق من قطاع غزة.

وكان المحتجون في بداية احتجاجهم قد رشوا دهانا أحمر على أحد جوانب البناية.

وقال أحد النشطاء الأربعة على سطح البناية، ويدعى "إيثان"، إن "المعنويات عالية" وإن الدعم على إنستغرام وفي الموقع مدهش.

وأضاف أن الأجواء شهدت نشاطا متزايدا في بعض الأحيان، حين وصلت الشرطة مع سلالم مثلا، لكن هذا يظهر أن ما نفعله صحيح.