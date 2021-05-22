اللجنة الأولمبية الدولية: الدورة المقبلة ستقام في موعدها في اليابان حتى إن استمرت حالة الطوارئ

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صدر الصورة، GETTY IMAGES التعليق على الصورة، العاصمة اليابانية تخضع حاليا لحالة طوارئ بسبب وباء فيروس كورونا.

قال نائب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية جون كوتس، إن دورة الألعاب الأولمبية الصيفية سوف تقام في موعدها حتى لو ظلت طوكيو، العاصمة اليابانية، في حالة طوارئ.

وتعاصمة اليابان هي واحدة من تسع محافظات تخضع لحالة الطوارئ حتى 31 مايو/ أيار على أقرب تقدير بسبب وباء كورونا.

وفرضت حالة الطوارئ بسبب ارتفاع عدد الإصابات التي بدأت منذ ذلك الحين في التراجع.

وقال كوتس: "لقد شاهدنا بنجاح خمس رياضات تعقد فعالياتها التجريبية خلال حالة الطوارئ".

وأضاف "تستند جميع الخطط التي وضعناها لحماية سلامة وأمن الرياضيين وشعب اليابان إلى أسوأ الظروف الممكنة، لذا فإن الإجابة [على ما إذا كان من الممكن إقامة الألعاب أثناء حالة الطوارئ] هي بالتأكيد نعم".

وقال كوتس: "النصيحة التي حصلنا عليها من منظمة الصحة العالمية وجميع النصائح العلمية تفيد بأن جميع التدابير التي حددناها في كتاب التعليمات، مرضية لضمان ألعاب آمنة من الناحية الصحية، سواء هناك حالة طوارئ أم لا".

وأظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة في اليابان أن نحو 70٪ من السكان لا يريدون أن تستمر دورة الألعاب الأولمبية التي تبدأ في 23 يوليو/ تموز المقبل.

ولطالما أصرت اليابان على أنه لا شك في أن الألعاب، التي كان من المفترض أن تجري الصيف الماضي، ستقام وستكون آمنة.

ولدى سؤاله عن استطلاعات الرأي السلبية، قال كوتس: "قد يكون هناك ارتباط بين بعض هذه النسب المئوية والنسب المنخفضة حتى الآن للأشخاص الذين تلقوا اللقاح في اليابان".

وأضاف "أتوقع أنه مع زيادة عدد عمليات التلقيح، ستكون هناك استطلاعات أفضل وسيتحسن الرأي العام، ولكن إذا لم يحدث ذلك، فعلينا فقط التأكد من أننا نواصل عملنا. وعملنا هو التأكد من أن تلك الألعاب آمنة لجميع المشاركين ولكل شعب اليابان".

وأكدت الجمعية الأولمبية البريطانية أن جميع الرياضيين وموظفي الدعم البريطانيين سيتلقون اللقاح بشكل كامل قبل التوجه إلى طوكيو.

وقالت الجمعية في بيان: "أكدت حكومة المملكة المتحدة أنه، من خلال اتفاقية بين اللجنة الأولمبية الدولية وشركة فايزر/ بيونتك، سيجري تطعيم الرياضيين وفريق جي بي وجي بي لذوي الإعاقة وموظفي الدعم بشكل كامل قبل أولمبياد طوكيو 2020 والألعاب الأولمبية لذوي الإعاقة، استنادا إلى الوضع الفريد المتمثل في الاضطرار إلى السفر إلى اليابان لممارسة عملهم".

وأضافت: "الاتفاق يعني أنه سيتم الحصول على اللقاحات مباشرة من شركة فايزر، ولن تؤثر على الإمدادات الحالية للجمهور البريطاني".

تحليل : روبرت وينغفيلد-هيز، مراسل بي بي سي في طوكيو

يبدو واضحا مما قاله جون كوتس أن اللجنة الأولمبية الدولية لن تلغي أولمبياد طوكيو.

وتخضع طوكيو حاليا لحالة طوارئ بسبب الارتفاع الكبير في الإصابات بفيروس كورونا.

وبدأت الحكومة اليابانية بتلقيح كبار السن، ولكن حتى الآن لم يتلق سوى 5٪ فقط الجرعة الأولى.