آينشتاين: رسالة لعالم الفيزياء الشهير تباع بمبلغ 1.2 مليون دولار

قبل ساعة واحدة

صدر الصورة، Science Photo Library التعليق على الصورة، صورة أرشيفية لمعادلة آينشتاين: الطاقة تساوي الكتلة مضروبة في مربع سرعة الضوء

بيعت رسالة بخط يد عالم الفيزياء الشهير، ألبرت آينشتاين، تحتوي على معادلته الأساسية في نظرية النسبية، والمتعلقة بالطاقة والكتلة، في مزاد علني بالولايات المتحدة مقابل أكثر من 1.2 مليون دولار- وهو مبلغ يعادل ثلاثة أضعاف ما كان متوقعاً.

ويقول الخبراء إن هناك ثلاثة نماذج فقط معروفة للمعادلة بخط يد عالم الفيزياء.

وكانت المعادلة قد نشرها آينشتاين لأول مرة في ورقة علمية في عام 1905.

وهي تفسر العلاقة التبادلية بين الطاقة والكتلة.

وتعد المعادلة- الطاقة تساوي الكتلة مضروبة في مربع سرعة الضوء- مفهوماً أساسياً في الفيزياء الحديثة.

وقالت دار المزادات "بي آر" ومقرها بوسطن في الولايات المتحدة وهي التي باعت الرسالة إنها كانت النموذج الوحيد من المعادلة المتوفر في مجموعة خاصة من المقتنيات وأنها ظهرت على الملأ مؤخراً فقط.

صدر الصورة، Bettmann via Getty التعليق على الصورة، آينشتاين نشر المعادلة للمرة الأولى في ورقة علمية في عام 1905

وقالت دار المزادات في بيان لها إن الرسالة هي "رسالة مهمة من منظور التقنية ثلاثية الأبعاد ومن منظور الفيزياء" واصفة إياها بأنها "أشهر معادلة وُضعت على الإطلاق".

يعود تاريخ الرسالة المؤلفة من صفحة واحدة والمكتوبة باللغة الألمانية إلى 26 أكتوبر/ تشرين الأول من عام 1946 وهي موجهة إلى عالم الفيزياء الأمريكي من أصل بولندي لودويك سيلبرشتاين، الذي تحدى بعضاً من نظريات آينشتاين.