عاصفة تتسبب بمقتل 21 عداء أثناء سباق في الصين

قبل 28 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، تسببت الأمطار الثلجية والرياح القوية في مقتل وإصابة عدد من العدائين

لقي 21 شخصا على الأقل مصرعهم بعد أن ضربت عاصفة قوية ولاية غانزو في الصين، أثناء مشاركتهم في سباق للجري عبر البلاد.

وضربت الرياح القوية والأمطار الثلجية المشاركين في سباق الجري 100 كيلومتر، الذي شهدته منطقة غابات النهر الأصفر الجبلية، التي تُعد من الوجهات السياحة في ولاية غانزو الصينية، وفقا لتقارير نشرتها وسائل إعلام محلية.

وقالت وكالة أنباء شينخوا إن قرارا صدر بوقف السباق بعد أن أصبح حوالي 172 شخصا في عداد المفقودين.

وعثرت فرق البحث والإنقاذ على جثامين الضحايا الأحد، وسط هبوط حاد في درجات الحرارة في المناطق الجبلية ليلا، مما جعل عملية البحث أكثر صعوبة، والتي شارك فيها أكثر من 1200 من طواقم الإنقاذ.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، شارك في عملية الإنقاذ 1200 من فرق البحث والإنقاذ في الصين

وقال مسؤولون إن 151 عداء لم يمسهم سوء بسبب العاصفة، لكنهم أشاروا إلى تعرض ثمانية منهم لإصابات.

وقال زانج شوشين، عمدة مدينة بايين، إن فريقا خاصا أُرسل للتحقيق في الحادث.