سقوط تلفريك في جبال إيطاليا يسفر عن مقتل 14 شخصا

قبل 6 دقيقة

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو التعليق على الفيديو، سقط التلفريك في منطقة جبال وعرة وغاباتبالقرب من بحيرة ماجيوري بجبال الألب.

لقى 14 شخصا بينهم طفل مصرعهم وأصيب طفل آخر بجروح خطيرة إثر سقوط تلفريك على جبل بالقرب من بحيرة ماجورى شمال ايطاليا الأحد.

ووقع الحادث أثناء نقل التلفريك لعدد من الركاب من منتجعات مدينة ستريسا إلى منطقة جل موتارون في منطقة بيمونتي.

وأظهرت صورة نشرتها خدمة الطوارئ الإيطالية للحادث حطام عربة التلفريك بعد أن سقطت في منطقة غابات.

ونقل طفلان يبلغان من العمر خمسة وتسعة أعوام إلى مستشفى في تورينو. وتوفي الطفل البالغ من العمر تسع سنوات في وقت لاحق.

وقال المستشفى إن الطفل البالغ من العمر خمسة أعوام كان واعيًا عند وصوله وكان يخضع لعملية جراحية لكسور متعددة.

ارتفع عدد القتلى بشكل مطرد في الساعات التي أعقبت الحادث أثناء البحث في الحطام.

وتلقت خدمات الطوارئ في المنطقة مكالمة في الساعات الأولى من صباح الأحد للإبلاغ عن سقوط عربة التلفريك، وفقا للسلطات المعنية في المنطقة.

وقال وولتر ميلان، وهو متحدث آخر باسم خدمات البحث والإنقاذ بمنطقة جبال الألب في إيطاليا، لقناة تلفزيون RaiNews24 إن العربة تحطمت تماما بعد سقوطها من ارتفاع كبير.

ولا يزال سبب الحادث غير معروف حتى الآن، لكن تقارير نشرتها وسائل إعلام محلية ترجح أن الأسلاك التي تحمل التلفريك ربما تكون قد سقطت من على ارتفاع 300 متر من قمة الجبل.

وقال الموقع الإلكتروني لخدمة التلفريك مسار ستريسا - منطقة جبال الألب - موتارون إن الرحلة عادة ما تستغرق حوالي 20 دقيقة لنقل الركاب على ارتفاع 1491 متر فوق مستوى سطح البحر.