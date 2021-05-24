رومان بروتاسيفيتش: دول غربية تتهم بيلاروسيا بـ"اختطاف" طائرة لاعتقال الصحفي المعارض

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صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، رومان بروتاسيفيتش (هنا في 2017) اعتقل بعد هبوط الطائرة في مينسك

أدانت دول غربية بيلاروسيا لتحويلها مسار طائرة كانت تمر عبر أجوائها واعتقال صحفي معارض من مواطنيها كان على متن الطائرة.

وسيناقش قادة الاتحاد الأوروبي ردهم على ما وصفوه بأنه "اختطاف"، وما وصفته وزارة الخارجية الأمريكية بأنه تصرف "صادم".

وكانت الطائرة متوجهة إلى ليتوانيا، ولكن بيلاروسيا أرسلت طائرة حربية لإجبارها على الهبوط، بحجة وجود تهديد بقنبلة.

واعتقلت السلطات في بيلاروسيا الصحفي رومان بروتاسيفيتش بعد هبوط الطائرة.

وكان الصحفي، البالغ من العمر 26 عاما، على متن رحلة تابعة لشركة "ريان أير" قادمة من العاصمة اليونانية أثينا. وكانت الطائرة على وشك الهبوط في فيلنيوس، عاصمة ليتوانيا، لكنها كانت لاتزال في المجال الجوي لبيلاروسيا حين أُجبرت على الهبوط في عاصمة البلاد، مينسك.

وروى شهود أن الناشط كان "مذعورا"، وقال للمسافرين معه إنه سيواجه "عقوبة الإعدام". وتجدر الإشارة إلى أن بيلاروسيا هي الدولة الأوروبية الوحيدة التي مازالت تطبق عقوبة الإعدام.

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية في بيلاروسيا أن الرئيس، ألكسندر لوكاشينكو، أمر شخصيا بتنفيذ العملية. ووصلت الطائرة إلى فيلنيوس متأخرة ست ساعات عن الموعد الأصلي لوصولها.

ويشن الرئيس لوكاشينكو، البالغ من العمر 66 عاما، حملة واسعة النطاض ضد أصوات المعارضة، منذ إعادة انتخابه في أغسطس/ آب الماضي في ظروف مثيرة للجدل. فقد تعرض معارضون بارزون إلى الاعتقال ودُفع آخرون إلى مغادرة البلاد. ويقود لوكاشينكو البلاد منذ 1994.

وأثار الحادث تنديدات شديدة اللهجة من دول الاتحاد الأوروبي. وطالب بعضها بالإفراج الفوري عن بروتاسيفيتش وفتح تحقيق في القضية.

وحض رئيس ليتوانيا، غيتاناس ناوسيدا، الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات اقتصادية جديدة على بيلاروسيا.

وقال في تصريح لبي بي سي إن مثل هذا الإجراء "سيكون له تأثير كبير على سلوك النظام البيلاروسي".

ويخضع عشرات المسؤولين البيلاروس، بينهم الرئيس لوكاشينكو، أصلا إلى عقوبات من الاتحاد الأوروبي، من بينها منع السفر وتجميد الأصول. وفُرضت عليهم هذه العقوبات بسبب قمع المعارضة.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن هذا التصرف "الشائن والمخالف للقانون" ستكون له "عواقب".

وندد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بهذا "التصرف الصادم"، قائلا إن إدارة الرئيس جو بايدن "تنسق الرد عليه مع شركائنا".

كيف تم تحويل مسار الطائرة؟

اتجهت الرحلة "إف أر 4978" شرقا إلى مينسك قبيل الوصول إلى حدود ليتوانيا. وبحسب اليونان وليتوانيا، كان على متن الطائرة 171 مسافرا.

وجاء في بيان لشركة "رايان أير" أن طاقمها تلقى "تنبيها من مركز مراقبة الطيران في بيلاروسيا باحتمال وجود تهديد أمني على متن الطائرة، وأعطي تعليمات بتحويل مسار الطائرة إلى أقرب مطار في مينسك".

ولكن مدير مؤسسة نيكستا الإعلامية، التي كان بروتاسيفيتش يعمل فيها، كتب يقول بموقع تويتر إن عناصر من المخابرات البيلاروسية كانوا عل متن الطائرة، وأنهم هم مصدر التحذير بوجود قنبلة.

وبالنظر إلى مسار الرحلة، كما يبدو على موقع "فلايت رادار 24"، فإن الطائرة كانت أقرب إلى فيلنيوس منها إلى مينسك عندما انحرفت عن مسارها.

وتحدث مسافرون على متن الطائرة عن بروتاسيفيتش وكيف كان متوترا عندما أدرك أنه سيهبط في بيلاروسيا.

وذكرت مونيكا سيمكيين في تصريح لوكالة فرانس برس للأنباء أنه توجه إلى الناس قائلا إنه يواجه "عقوبة الإعدام".

وقال مسافر آخر لوكالة رويترز إن بروتاسيفيتش، عندما أدرك تحويل مسار الطائرة، فتح حقيبته وأخرج منها جهاز كمبيوتر وهاتفا وسلمهما إلى امرأة كانت ترافقه. وبحسب الرئيس الليتواني فإن هذه المرأة لم يُسمح لها بالعودة إلى الطائرة في رحلتها إلى ليتوانيا.

لماذا استهداف بروتاسيفيتش؟

كان بروتاسيفيتش يدير مؤسسة نيكستا الإعلامية، التي لها قناة بتطبيق "تليغرام". وغادر البلاد في 2019 إلى المنفى في ليتوانيا. وغطى من منفاه الأحداث التي رافقت انتخابات 2020 الرئاسية. ووجهت له بعدها تهم الإرهاب والتحريض على الشغب.

وكانت نيكستا صوتا عاليا للمعارضة في انتخابات 2020 الرئاسية التي انتهت بفوز لوكاشينكو ووصفت بأنها مزورة. وواصلت القناة عملها بعد الانتخابات لكسر التعتيم الإعلامي الذي فرضته الحكومة على البلاد.

ولكن الرجل لفت نظر السلطات أول مرة وهو لا يزال مراهقا، عندما طرد من المدرسة بسبب مشاركته في احتجاجات في عام 2011.

ويعمل بروتاسيفيتش حاليا في قناة أخرى بتطبيق تليغرام اسمها "بيلاموفا". وانضم إليها بعدما اعتقلت السلطات مدونا، يُدعى إيغور لوسيك، في يونيو/ حزيران الماضي.

وسافر إلى أثينا لحضور مؤتمر اقتصادي، برفقة سفيتلانا تيكانوفسكايا، التي تقول إنها فازت بالانتخابات الرئاسية أمام لوكاشينكو، وتعيش هي أيضا في المنفى في ليتوانيا.