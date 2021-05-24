هنديان يقيمان حفل زفافهما في الجو "هرباً من قيود كوفيد 19"

قبل 20 دقيقة

استأجر عروسان هنديان طائرة وعقدا حفل زفافهما في الجو مع أكثر من 160 ضيفًا في محاولة للهروب من قيود فيروس كورونا.

وانتشرت لقطات فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي للزوجين وضيوفهم في الطائرة المستأجرة.

وفرضت ولاية تاميل نادو، التي انطلقت منها الطائرة، قيودًا أكثر صرامة مؤخرًا للحد من انتشار فيروس كورونا، وحددت عدد الحضور في حفلات الزفاف بـ 50 ضيفًا فقط.

وذكرت تقارير أن هيئة الطيران الهندية فتحت تحقيقا في الأمر.

وصرح مسؤول من المديرية العامة للطيران المدني لصحيفة تايمز أوف إنديا بأن موظفي شركة سبيس جيت الذين كانوا على متن الرحلة قد اُوقفوا عن العمل.

وقال متحدث باسم سبيس جيت لصحيفة إنديان إكسبرس إن طائرة بوينج 737 حجزت من مادوراي إلى بنغالور من قبل وكيل سفر لرحلة بعد حفل زفاف.

وقال المتحدث إن الزبون "تم إطلاعه بوضوح على إرشادات كوفيد 19 التي يجب اتباعها ورفض الإذن بأي نشاط يتم القيام به على متن الطائرة".

وتشير الأرقام الرسمية إلى أن الهند تعاني من موجة ثانية قاتلة من فيروس كورونا أودت بحياة 300 ألف شخص على الأقل. يقدر الخبراء أن العدد الحقيقي للضحايا أعلى بكثير.

واكتظت المستشفيات ومحارق الجثث في البلاد في الأسابيع الأخير ، مما أدى إلى نقص حاد في الأكسجين وحرق الجثث على مدار الساعة.