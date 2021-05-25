المخدرات: صورة قطعة جبن توقع تاجر مخدرات في قبضة الشرطة البريطانية

قبل 24 دقيقة

صدر الصورة، Merseyside Police التعليق على الصورة، سجن ستيوارت لمدة 13 عاما

تمكنت الشرطة البريطانية من التعرف على تاجر مخدرات والقبض عليه وإدانته بعد نشره لصورة يحمل فيها بأصابعه قطعة جبن من نوع ستلتُن.

وقد استطاعت الشرطة التعرف على كارل ستيوارت، 39 عاما، من خلال تحليل الصورة التي وضعها خلال محادثة على الانترنت.

وقضت محكمة في مدينة ليفربول بسجن ستيوارت لمدة 13 عاما وستة أشهر بعد اعترافه بالتآمر لتجهيز الهيرويين والكوكايين والكيتامين وحبوب النشوة "أم دي أم أيه".

كما حكم على تاجر المخدرات الذي كان يعمل في شارع جيم بليفربول بتهمة أخرى هي نقل ممتلكات إجرامية.

وكان ستيوارت قد نشر صورة في رسالة مشفرة على خدمة إنكروتشات، قامت الشرطة بفك تشفيرها.

صدر الصورة، Merseyside Police التعليق على الصورة، وضع ستيورات الصورة في رسالة مشفرة على تطبيق للرسائل

وقال مفتش المباحث لي ويلكينسُن من شرطة ميرسيسايد إنه كان يعمل تحت اسم "توفيفورس" وقد ضلع في تجهيز كميات كبيرة من المخدرات.

وأضاف لقد قاد "حبه لجبن ستلتُن" إلى الايقاع به في النهاية بعد تحليل بصمات أصابعه وراحة يده، وتأكدت الشرطة من أنها تعود إلى ستيورات.