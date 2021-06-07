حادث قطار باكستان: مقتل عشرات الركاب فى تصادم في إقليم السند

7 يونيو/ حزيران 2021، 08:10 GMT جدّد في قبل 3 ساعة

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، القطار انقلب بعد الاصطدام.

يحاول أفراد الإنقاذ في جنوب باكستان جاهدين إنقاذ الأشخاص المحاصرين بين الحطام المتشابك لقطارين اصطدما، مما أسفر عن مقتل 40 شخصا على الأقل.كما أصيب عشرات في الحادث عندما اصطدم قطار سريع مزدحم بقطار آخر خرج عن السكة (في منطقة غوتكي) في إقليم السند.ويقول مسؤولون إن ست عربات دمرت في الحادث. ويحضر أفراد الإنقاذ معدات متخصصة للمساعدة في الإنقاذ.وقال المسؤول البارز في شرطة المنطقة، عمر طفيل، إن العديد من الأشخاص ما زالوا محاصرين، وإن الجهود لمحاولة تحديد مكان الركاب الآخرين آخرين مازالت جارية.

ماذا حدث؟

وقع الحادث المزدوج فى حوالى الساعة 3.30 صباحا، بحسب التوقيت المحلي، عندما كان معظم الركاب البالغ عددهم 1200 راكب على متن القطارين قد غرقوا فى النعاس.

ونقلت وكالة فرانس برس عن أختار راجبوت، أحد ركاب القطار الذي خرج عن مساره، قوله: "سقطنا على بعضنا بعضا لكن ذلك لم يكن قاتلا".وأضاف: "ثم ضربنا قطار آخر من حيث لا نعلم، وضربنا بشدة. وعندما استعدت إحساسي، رأيت ركابا ملقين حولي في كل مكان، كان بعضهم يحاول الخروج من الحافلة".

وقال مسؤولون إن قطارا في إقليم السند خرج عن السكة، ووقع على سكة أخرى، ثم اصطدم به قطار ثان مزدحم بالركاب وانقلب.

ونقلت فرق الإنقاذ الجرحى إلى المستشفيات القريبة، ويعتقد أن العديد منهم في حالة حرجة.

وتوقفت رحلات القطارات في عدة محطات للسكك الحديدية الاثنين بعد الحادث.

وكانت باكستان قد شهدت خلال السنوات الماضية سلسلة من حوادث القطارات القاتلة. ولقي 150 شخصا مصرعهم بين عامي 2013 و2019، في مثل هذه الحوادث، بحسب تقارير وسائل إعلام محلية.

ونقل عن مسؤول كبير في منطقة غوتكي قوله إن ثماني عربات دمرت وإن الظروف جعلت إنقاذ الركاب المحاصرين مهمة صعبة.

وقال رئيس الوزراء عمران خان إن الحادث "صدمه"، ووعد بإجراء تحقيق كامل.

وتُظهر الصور الملتقطة من الموقع بقايا عدة عربات ملقاة على جانبها. ولا يعرف حتى الآن سبب انحراف القطار.

وما زال، حتى هذا الوقت المبكر من يوم الاثنين، العديد من الأشخاص محاصرين تحت الأنقاض. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن متحدث باسم السكك الحديدية قوله: "الموقع بعيد ولهذا السبب نواجه بعض المشاكل في الإنقاذ".

ووضعت المستشفيات في المنطقة في حالة تأهب طارئة للتعامل مع الجرحى.

ووقع الحادث في ساعة مبكرة من صباح الاثنين عندما خرج قطار ميلات إكسبريس عن القضبان وسقط على مسار آخر. واصطدم به قطار سير سيد إكسبريس القادم من روالبندي وانقلب.

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، عشرات قتلوا في الاصطدام.

وتكثر حوادث السكك الحديدية في باكستان، وغالبا ما تنجم عن الانحراف عن القضبان، والاصطدام عند معابر السكك الحديدية غير المأهولة.

وقتل 21 شخصا في يوليو/تموز الماضي بالقرب من شيخوبورا بإقليم البنجاب عندما اصطدم قطار متجه من كراتشي إلى لاهور بشاحنة تقل حجاجا من السيخ.وفي أكتوبر/تشرين الأول 2019، تسبب حريق ناجم عن أسطوانة غاز في مقتل أكثر من 70 راكبا في قطار كان متجها من كراتشي إلى روالبندي، وقتل 20 شخصا آخر في حادث قطار قبل بضعة أشهر، في يوليو 2019.وتُظهر بيانات السكك الحديدية الباكستانية أنه كان هناك 757 حادث قطار بين عامي 2012 و 2017، أي بمعدل 125 حادثا سنويا.وتقول السلطات إن الأسباب الثلاثة الرئيسية لحوادث القطارات في باكستان هي الافتقار إلى صيانة المسار، ومشاكل الإشارات، والمحركات القديمة.غالبًا ما تكون أعداد الضحايا عالية لأن القطارات مليئة بأعداد أكبر بكثير من الركاب مما صُممت من أجله.

ويعد السفر بالقطار وسيلة شائعة في باكستان، خاصة بين الفئات ذات الدخل المتوسط والمنخفض، إذ تمتد المسارات على طول الدولة وعرضها.

وغالبا ما تكون العربات مزدحمة، والعديد من القطارات في حالة سيئة.