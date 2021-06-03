اعتقال خمسة أشخاص في بلجيكا بتهمة اغتصاب جماعي لمراهقة

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صدر الصورة، AFP التعليق على الصورة، وقعت حادثة الاغتصاب الجماعي في مقبرة في مدينة غينت البلجيكية

ألقت السلطات البلجيكية القبض على خمسة مراهقين في بلجيكا بتهمة اغتصاب جماعي لفتاة تبلغ من العمر 14 عاما.

وبحسب وسائل إعلام بلجيكية، فقد نُشرت الأربعاء صور الاعتداء على الإنترنت.

وانتحرت الضحية بعد أربعة أيام من الحادث.

ويقول ممثلو الادعاء إن ثلاثة من المشتبه بهم، قُصّر، محتجزون في منشأة للشباب، بينما ألقي القبض على الشابين الآخرين، اللذين يبلغان من العمر 18 و 19 عاما، ومن المقرر أن يمثل المتهمون أمام المحكمة الأربعاء.

واكتفى الادعاء بتأكيد أنه يجري التحقيق معهم بشأن "تهم وقعت قبل وقت قصير من وفاة الضحية".

وبحسب تقارير إعلامية بلجيكية، فقد رتبت الفتاة للقاء صديق لها في مقبرة في مدينة غينت في 15 مايو/ آيار. إلا أنه يُزعم أنه حضر مع المشتبه بهم الأربعة الآخرين واعتدوا على الضحية. كما تم تحميل صور من الهجوم على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال والد الضحية لصحيفة هيت نيووسبلاد البلجيكية "هذه الصور كانت القشة الأخيرة بالنسبة لها .. لقد انهار عالمها كله".

وقد تفاعل السياسيون البلجيكيون مع القضية بشكل كبير، إذ تعهدت وزيرة الدولة لشؤون المساواة، ساره شليتز، باتخاذ إجراءات صارمة لمنع نشر صور الاعتداء الجنسي على الإنترنت.

وقالت إن "مثل هذه الصور على وسائل التواصل الاجتماعي ليس أمرا لا يطاق فقط، ولكنه أيضا غير قانوني تماما. ببساطة لا ينبغي أن يحدث هذه الأمر على الإطلاق".

وأضافت أن فريقها سيلتقي بممثلي شركات وسائل التواصل الاجتماعي لمناقشة تعديل سياساتها المتعلقة بمثل هذه الأحداث.

وكتب وزير العدل البلجيكي، فينسينت فان كويكنبورن، على تويتر إنه أمر"مروع..تعجز الكلمات عن التعبير".

وقال "إنني أدعو ضحايا العنف الجنسي لتقديم شكاوى"، مشيرا إلى أن المساعدة متاحة وأن النظام القضائي "سيبذل قصارى جهده" للعثور على الجناة ومعاقبتهم، وكذلك أولئك الذين نشروا صور الاعتداء الجنسي.