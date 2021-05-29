عقد قران بوريس جونسون وخطيبته في حفل سري

قبل ساعة واحدة

صدر الصورة، REUTERS التعليق على الصورة، رئيس الوزراء وكاري سيموندس أثناء ذهابهما للتصويت في الانتخابات المحلية التي أجريت هذا الشهر

عقد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وخطيبته كاري سيموندس قرانهما في حفل سري في كاتدرائية وستمنستر، حسبما أفادت الأنباء.

وأقيم حفل الزفاف أمام الأصدقاء المقربين والعائلة يوم السبت، بحسب عدد من الصحف.

ورفضت داونينغ ستريت التعليق.

وغردت وزيرة العمل والمعاشات تيريز كوفي: "مبروك بوريس جونسون وكاري سيموندس على زواجكما اليوم".

كما أعربت وزيرة إيرلندا الشمالية الأولى أرلين فوستر عن تمنياتها لهما "بتهنئة كبيرة" عبر تويتر.

وذكرت صحيفة "ذا ميل أون صانداي" أنه دعي 30 ضيفا إلى الحفل في غضون مهلة قصيرة - وهو الحد الأقصى لعدد الحاضرين المسموح بهم بموجب قيود فيروس كورونا في إنجلترا.

وأضافت أن عددا قليلا من مسؤولي الكنيسة شاركوا في الاستعدادات للاحتفال الكاثوليكي الذي ترأسه الأب دانيال همفريز.

وقالت صحيفة "ذا صن" إن كبار مساعدي داونينغ ستريت لم يكونوا على علم بالزفاف.

وأضافت أنه طُلب من أفراد الجمهور مغادرة كاتدرائية وستمنستر بعد الساعة 13:30 بتوقيت غرينتش مباشرة.

ووصلت سيموندس البالغة 33 عاما والتي كانت ترتدي فستانا أبيض لتبادل النذور مع رئيس الوزراء، في سيارة ليموزين بعد حوالي نصف ساعة.

من هي كاري سيموندس؟

ربطت وسائل الإعلام للمرة الأولى بشكل رومانسي بين سيموندس وجونسون البالغ 56 عاما، في أوائل عام 2019.

وكشف الثنائي عن خطبتهما وحمل سيموندس في فبراير/ شباط 2020.