نجاة كلب دُفن حيا تحت الصخور في أسكتلندا

قبل 46 دقيقة

صدر الصورة، SSPCA التعليق على الصورة، التقطت هذه الصورة للكلب بعد فترة وجيزة من العثور عليه

أوشك كلب على النفوق بعد دفنه حيا تحت كومة من الصخور في أسكتلندا، في ما وصفته جمعية للرفق بالحيوان بأنه من أسوأ حالات الإساءة التي تعاملت معها.

وأُنقذ الكلب بعد سماع بعض الأشخاص نباحه وأنينه.

واكتشف الأطباء البيطريون الذين فحصوا الكلب أنه مصاب بكسور متعددة في الجمجمة والفك. كما احتاج لجراحة لاستئصال عين تالفة وبعض الأسنان.

وبعد إنقاذه، مُنح الكلب اسما جديدا، هو "جيك"، كما وفر له أحد مفتشي الجمعية الأسكتلندية للرفق بالحيوان مأوى في منزله.

وعُثر على جيك في منطقة مرتفعات أسكتلندا أواخر العام الماضي.

ولم تحدد الجمعية الموقع الدقيق، وذلك لحماية الأشخاص الذين عثروا عليه. ولم تكشف الجمعية إلا الآن عن تفاصيل الحالة، وذلك بعد تعافي الكلب من إصاباته.

وقالت المنظمة الخيرية إن جيك كان "على وشك النفوق"، واحتاج لأسابيع من الرعاية البيطرية.

وقالت إيفون سلوس، التي تم استدعاؤها إلى مكان الحادث مع زميلها المفتش مارك غرينر، إن الحادث كان مؤلما.

صدر الصورة، SSPCA

وقالت: "كانت هذه بالفعل واحدة من أسوأ الحالات التي مررت بها على الإطلاق".

وأضافت: "عندما رأيت جيك لأول مرة شعرت بالصدمة والحزن وعدم التصديق لأن شخصا ما فعل ذلك به عمدا".

"كان رأسه متورما جدا وكان في حالة مروعة. لم نكن نعتقد أنه سينجو".

وبعد ما يقرب من ستة أسابيع من العلاج، استمر غرينر في رعاية جيك.

وقال غرينر: "احتاج جيك إلى رعاية متخصصة واستغرق الأمر وقتًا ليتعافى ويشفى حقًا".

صدر الصورة، SSPCA

وأضاف: "لقد استغرق الأمر بعض الوقت ليثق بي ولكن الآن نحن مرتبطان إلى الأبد".

"نحن دائما في الخارج وجيك يحب اللعب".