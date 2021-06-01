القبض على متهم بقتل عشرات النمور المهددة بالانقراض في بنغلاديش بعد 20 عاما من هروبه

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اعتقلت السلطات البنغلاديشية رجلا يشتبه في قتله 70 نمرا من النمور المهددة بالانقراض بعد 20 عاما من البحث عنه.

وقالت الشرطة إن حبيب تالوكدر، المعروف باسم النمر حبيب، قُبض عليه أخيرا بناء على معلومات سرية، وبعد صدور ثلاث أوامر اعتقال سابقة بحقه.

وكان تالوكدر يعمل في غابة منغروف سونداربانس، على الحدود بين الهند وبنغلاديش.

وتعد المنطقة موطنا لأكبر عدد من نمور البنغال في العالم، التي يبقى منها بضعة آلاف فقط في البرية.

ويشتري تجار السوق السوداء صيد النمور للحصول على الجلود والعظام وحتى اللحم لأغراض البيع في شتى أرجاء العالم.

وقال قائد الشرطة، سعيد الرحمن، لصحيفة "دكا تريبيون" إن الرجل "كان هاربا لفترة طويلة".

بدأ حبيب تالوكدر، البالغ من العمر 50 عاما، حياته المهنية في جمع عسل النحل في الغابة.

وقال جامع العسل، عبد السلام، لوكالة "فرانس برس" للأنباء إن السكان المحليين "يحترمونه ويهابونه على حد سواء".

وأضاف: "إنه رجل خطير يستطيع قتال النمور بمفرده داخل الغابة".

صدر الصورة، Getty Images

وقال ضابط الشرطة، عبد المنان، لصحيفة "دكا تريبيون" إن الشرطة وإدارة الغابات سعيا لسنوات من أجل القبض على حبيب تالوكدر.

وقال للصحيفة "دخل سونداربانس سرا واصطاد الحيوانات البرية على الرغم من منعه من دخول الغابة منذ فترة طويلة".

وأضاف: "كان يمارس هذه الأنشطة الإجرامية على الرغم من وجود قضايا متعددة ضده... بعض العصابات الكبيرة متورطة فيها".

وذكرت الصحيفة أن المشتبه به اعتُقل صباح السبت.

وأظهرت بيانات تعداد نمور بنغلاديش، الصادرة في عام 2018، أن عدد النمور في سونداربانس ارتفع إلى 114 في ذلك العام بعد تراجع قياسي بلغ 106 في عام 2015.