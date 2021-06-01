المافيا: غضب بعد الإفراج عن "السفاح" جيوفاني بروسكا

قبل ساعة واحدة

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، أثار إطلاق سراح بروسا غضب أقارب ضحاياه

أطلقت السلطات الإيطالية سراح زعيم المافيا جيوفاني بروسكا، الذي ارتكب جرائم بشعة أشهرها إذابة جثة طفل في مادة كاوية.

وكان بروسكا الملقب بـ"السفاح" قد اعترف بالمشاركة في عمليات قتل 100 شخص، بينها اغتيال المدعي العام في قسم مكافحة المافيا جيوفاني فالكوني، لكنه تحول إلى مخبر وساعد السلطات في الإيقاع بشخصيات أخرى في المافيا.

وأثار إطلاق سراحه بعد قضاء 25 عاما في السجن غضب أقرباء ضحاياه.

وسيكون تحت التجربة لمدة أربع سنوات.

من هو جيوفاني بروسكا؟

صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، قتل القاضي وحراسه بنصف طن من المتفجرات

وكان بروسكا البالغ من العمر 64 عاما شخصية محورية في المافيا الصقلية "كوزا نوسترا" .

وقد فجر عبوة عام 1992 أدت إلى مقتل محقق في قضايا المافيا هو القاضي جيوفاني فالكوني، في واحدة من حالات القتل سيئة السمعة.

وقتلت زوجة فالكوني وثلاثة من حراسه في انفجار متفجرات يبلغ وزنها نصف طن وضعت على الطريق التي مرت عليها سيارتهم بالقرب من باليرمو.

وقد سبب هذا الهجوم الذي أعقبه قتل زميل فالكوني، باولو بورزلينو بعد شهرين، صدمة للمجتمع الإيطالي وتسبب في فرض قوانين مشدد لمكافحة المافيا.

واعترف بروسكا بالمشاركة في 100 عملية قتل، أكثرها إثارة للفزع قتل طفل في الحادية عشرة هو ابن أحد أعضاء المافيا وإذابة جثته في الحامض. وقد عمل بروسكا على خطف الطفل وتعذيبه قبل خنقه وإذابة جثته.

وبعد القبض عليه عام 1996 تعاون مع السلطات من أجل تخفيف الحكم عليه، وساعد المحققين على تعقب المجرمين المسؤولين عن العديد من هجمات المافيا في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي.

ماذا كانت ردود الفعل؟

وأدى إطلاق سراح بروسكا إلى شعور بالحزن والغضب في أوساط أقارب الضحايا.

وقالت تينا نونتينارو، زوجة أحد الحراس الذين قتلوا ، لصحيفة ريبوبليكا إنها غاضبة.

وأضافت "الدولة ضدنا، بعد مضي 29 عاما لا زلنا لا نعرف الحقيقة حول المذبحة، وجيوفاني بروسكا، الرجل الذي حطم عائلتي، حر طليق".

وقالت ماريا فالكوني، شقيقة القاضي، إنها حزينة بسبب نبأ إطلاق سراح بروسكا.

ودان العديد من السياسيين الإيطاليين إطلاق سراح زعيم المافيا.

وقال ماتيو سالفيني، زعيم حزب "العصبة" اليميني "بعد 25 عاما زعيم المافيا حر طليق. هذه ليست العدالة التي يستحقها الشعب الإيطالي".