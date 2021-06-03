الأميرة ديانا: عرض فستان زفافها أمام الجمهور في قصر كنزنغتون

قبل 19 دقيقة

صدر الصورة، PA Media

ينطلق اليوم معرض يضم الفستان الذي ارتدته الأميرة الراحلة ديانا، أميرة ويلز، في يوم زفافها قبل 40 عاماً وذلك في مقر إقامتها السابق في قصر كنزنغتون.

وكان دوقا كامبريدج وساسيكس قد أعارا الفستان للمعرض، والذي ينطلق قبل شهر من التاريخ الذي كان يفترض فيه أن تبلغ ديانا الستين من عمرها.

وقد صمم الفستان، ديفيد وإليزابيث إيمانويل، لحفل الزفاف الذي أقيم في يوليو/ تموز من العام 1981.

ويتميز الفستان بذيله المرصع بالترتر بطول 25 قدماً (7.6 متر)، والذي ملأ الممر الذي مشت عليه ديانا في كنيسة سانت بول.

ويقول منظمو المعرض، رويال ستايل إن ذي ميكنغ، إن الفستان يعد "الآن من بين أشهر الفساتين في تاريخ حفلات الزفاف".

ويتميز الفستان أيضاً بمنطقتي الصدر والظهر اللتين غطيتا بشرائط من دانتيل كاريكماكروس العتيق، والذي يعود في الأصل إلى الملكة ماري.

وبالإضافة إلى الإشارة التي تضمنها للتاريخ، فإن الفستان كان مسايراً للموضة التي كانت سائدة في أوائل الثمانينات من القرن الماضي، بأكمامه الكبيرة المنفوخة المزينة بأقواس وكشكشة عميقة من قماش التفتا.

صدر الصورة، PA Media

وفي مقطع فيديو يعرض في المعرض، تتذكر السيدة إيمانويل كيف هاتفتها ديانا لتطلب منها ومن زوجها في حينه أن يصمما لها الفستان.

وقالت: "كانت تلك من اللحظات الغريبة التي تدرك عندها أن حياتك لن تكون كما كانت أبداً".

وبالإضافة إلى فستان زفاف والدتهما، أعار الأميران ويليام وهاري الفساتين التي ارتدتها في حفل الاستقبال قبل مغادرتها لقضاء شهر العسل، إلى المعرض.

صدر الصورة، PA Media التعليق على الصورة، حفل زفاف الأمير تشارلز والأميرة ديانا شاهده الملايين حول العالم

ويقام هذا المعرض، الذي يقدم لمحة مفصلة عن كيفية تصميم فستان لزبون من العائلة المالكة ويعرض المصممين الذين صمموا ملابس الملكة والأميرة مارغريت والملكة الأم، في مبنى "أورانجيري" التابع لقصر كنزنغتون.

ويفتح المعرض أبوابه أمام الجمهور اليوم في 3 يونيو/ حزيران ويستمر حتى أوائل يناير/ كانون الثاني 2022.