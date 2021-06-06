الأمير هاري وميغان ماركل يعلنان ميلاد طفلتهما الجديدة ليليبت

6 يونيو/ حزيران 2021

صدر الصورة، Reuters

أعلن دوق ودوقة ساسكس عن ولادة طفلهما الثاني. والمولود الجديد بنت أطلقا عليها اسم ليليبت.

وولدت ليليبت ديانا مونتباتن وندسور صباح الجمعة في مستشفى في سانتا باربرا بولاية كاليفورنيا.

وقال الأمير هاري وميغان في بيان إن الأم والطفل يتمتعان بصحة جيدة.

وقال الزوجان إنهما أطلقا اسمًا على طفلهما الثاني ليليبت تيمنا باسم التدليل الذي تطلقه العائلة المالكة على الملكة إليزابيث.

وذكر البيان أن اسمها الأوسط، ديانا، اختير لتكريم "جدتها الراحلة الحبيبة"، أميرة ويلز.

وُلدت ليليبت في الساعة 11:40 صباحًا بالتوقيت المحلي ، ووزنها 7 أرطال و 11 أونصة وهي الآن "تستقر في المنزل".

وهي الحفيدة الحادي عشر للملكة وهي الثامنة في ترتيب ولاية العرش.

وفي رسالة شكر على موقع آرشويل الخاص بالزوجين، قال الزوجين "في 4 يونيو، بوركنا بوصول ابنتنا ليلي".

وأضافا "إنها أكثر مما كنا نتخيله، وما زلنا ممتنين للحب والصلوات التي شعرنا بها من جميع أنحاء العالم".

وتضيف الرسالة أن أي شخص يرغب في إرسال هدايا يطلب منه "دعم أو معرفة المزيد عن" المنظمات العاملة من أجل النساء والفتيات.

وكتب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، على تويتر مقدما "تهاني خالصة" للزوجين.

وتزوج الأمير هاري وميغان في مايو/أيار 2018 في حفل أقيم في قلعة وندسور ورزقا بطفلهما الأول، أرشي هاريسون مونتباتن وندسور، بعد عام.

واستقال الزوجان من أدوارهما بصفتهما من كبار أفراد العائلة المالكة في مارس/آذار 2020 ويعيشان الآن في كاليفورنيا.

وجاء في بيانهما أن الترحيب بيليبيت "ليلي" ديانا مونتباتن وندسور كان "بفرح كبير" في العالم.

وجاء في بيانهما "الدوق والدوقة يقدمان لكم الشكر على تمنياتكم الحارة وصلواتك إذ يستمتعان بهذا الوقت الخاص كعائلة".

صدر الصورة، Misan Harriman/The Duke and Duchess of Sussex

لماذا ليليبت؟

صيغ اسم ليليبت، اسم التدليل للملكة إليزابيث، عندما كانت الأميرة إليزابيث آنذاك مجرد طفلة صغيرة ولم تستطع نطق اسمها بشكل صحيح.

وكان جدها ، الملك جورج الخامس، يناديها بمودة ليليبت، مقلدًا محاولاتها الخاصة لقول اسمها. سرعان ما صار اسم تدليلها في العائلة هو ليليبيت منذ ذلك الحين.

كما كان زوج الملكة الراحل، دوق إدنبرة، يطلق عليها اسم ليليبت وكتب إلى حماته بعد زواجهما: "ليليبت هي" الشيء "الوحيد في العالم الحقيقي تمامًا بالنسبة لي".

والاسم الأوسط للمولودة هو ديانا، تكريما لوالدة الأمير هاري، التي توفيت في حادث سيارة عام 1997 عندما كان هاري في الثانية عشر من العمر.