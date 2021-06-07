أبو بكر الشكوي: مقتل زعيم جماعة بوكو حرام في نيجيريا "في معارك مع تنظيم الدولة الإسلامية في غرب أفريقيا"

7 يونيو/ حزيران 2021، 01:58 GMT جدّد في 7 يونيو/ حزيران 2021، 05:19 GMT

صدر الصورة، AFP التعليق على الصورة، أبو بكر شيكاو

أعلن تنظيم "الدولة الإسلامية في غرب أفريقيا" مقتل زعيم جماعة "بوكو حرام" المسلّحة أبو بكر الشكوي.

وقال التنظيم المنافس لـ"بوكو حرام"، في تسجيل صوتي حصلت عليه وكالات أنباء، إن الشكوي فجّر نفسه خلال اشتباكات بين التنظيمين.

وهذه ليست المرة الأولى التي يُعلن فيها عن مقتل الشكوي. وأفادت تقارير سابقة بمقتله، ورد بعضها الشهر الماضي.

ولم تؤكد جماعة "بوكو حرام" أو الحكومة النيجيرية مقتل الشكوي.

ما الذي ورد في التسجيل؟

حمل التسجيل، غير المؤرّخ، صوت شخص، يُعتقد أنه لزعيم تنظيم "الدولة الإسلامية في غرب أفريقيا" أبو مصعب البرناوي، يقول إن الشكوي "قتل نفسه على الفور بتفجير عبوة ناسفة".

وقال البرناوي إن مقاتليه طاردوا الشكوي وعرضوا عليه فرصة التوبة والانضمام لهم.

وأضاف: "فضل الشكوي أن يُهان في الآخرة على أن يُهان في الأرض. لقد قتل نفسه على الفور بتفجير عبوة ناسفة".

وحين وردت تقارير في الشهر الماضي عن مقتل الشكوي، قال الجيش النيجيري إنه سيحقق في الأمر.

وآنذاك، قال المتحدث باسم الجيش في نيجيريا، الجنرال محمد يريما لبي بي سي، إنّ الجيش يدقّق في ما حدث، لكنه لن يصدر بياناً قبل الوصول إلى دليل قاطع.

وقال أحد الصحفيين المقربين من الأجهزة الأمنية إنّ الشكوي قُتل حين هوجمت مواقع لـ"بوكو حرام" في غابة سامبيسا، شمال شرقي نيجيريا.

وفي عدة مرات سابقة، أفادت تقارير بمقتل الشكوي، لكنه عاد للظهور في كل مرة.

من هو أبو بكر الشكوي؟

تولّى الشكوي زعامة "بوكو حرام" بعد مقتل مؤسسها محمد يوسف أثناء احتجازه لدى الشرطة في عام 2009. وقاد تحوّل الجماعة من حركة سرية إلى تمرّد دموي اجتاح شمال شرقي نيجيريا.

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، روّج أبو بكر شيكاو لعقيدته من خلال ظهوره في مقاطع فيديو

وفي عهده، نفّذت الجماعة تفجيرات وعمليات خطف وهروب من السجون في شتى أنحاء المنطقة.

ومنذ عام 2014، بدأت الجماعة اجتياح بلدات، سعيا لتأسيس دولة إسلامية.

دعم الشكوي، الذي يُرجح أنه في الأربعينات من العمر، حملة جهادية دموية من خلال ظهوره في مقاطع فيديو دعائية، ذكّرت بأسامة بن لادن.

وقال في أحد التسجيلات في عام 2012: "أنا أستمتع بالقتل ... بالطريقة ذاتها التي أستمتع فيها بذبح الدجاج والكباش".

ومنذ توليه قيادة الجماعة، قُتل أكثر من 30 ألف شخص، ونزح أكثر من مليونين عن ديارهم.

واختطفت الجماعة مئات الفتيات من مدرسة في بلدة تشيبوك، بولاية بورنو، في عام 2014، الأمر الذي حاز اهتماماً عالمياً. ولا يزال مصير العديد منه الفتيات مجهولاً.

وبعدها أعنت الولايات المتحدة الشكوي "إرهابياً عالمياً" ورصدت مكافأة بقيمة سبعة ملايين دولار لمن يُساعد في القبض عليه.

وأعلنت جماعة "بوكو حرام" في عام 2015 مبايعة تنظيم الدولة الإسلامية. إلا أن الأخير نبذها. وانشق عن الجماعة التنظيم الذي أصبح يُعرف بـ"الدولة الإسلامية في غرب أفريقيا" في عام 2016.

ما الذي ينتظر "بوكو حرام"؟

يقول محللون إن الإعلان عن موت الشكوي لا يعني بالضرورة نهاية جماعة "بوكو حرام".

منذ انشقاقه عنها، حلّ تنظيم "الدولة الإسلامية في غرب أفريقيا" مكان الجماعة، باعتباره حركة التمرد المهيمنة في المنطقة.

ويتوقع البعض أن يؤدي موت الشكوي إلى نهاية المنافسة العنيفة بين الجماعتين، ما سيمكن التنظيم المنشق من استيعاب مقاتلي "بوكو حرام"، لكن آخرين يقولون إنّ مقاتلي الشكوي سيبقون مخلصين لأفكاره.

وقال جاكوب زين، رئيس تحرير مؤسسة جيمس تاون المعني بشؤون الإرهاب، لبي بي سي إنّ هناك انقسام بين أتباع الشكوي بشأن الانضمام إلى التنظيم المنافس أو محاربته.