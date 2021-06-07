جيف بيزوس: مؤسس موقع أمازون وشقيقه يطيران إلى الفضاء

قبل ساعة واحدة

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، قال بيزوس إنه حلم بالسفر إلى الفضاء طوال حياته

قال مؤسس موقع أمازون جيف بيزوس إنه سيطير إلى الفضاء مع شقيقه في أول رحلة على متنها بشر سوف تطلقها شركته "بلو أوريجن".

وقال بيزوس في منشور له على إنستغرام إن السفر إلى الفضاء كان هدفا له طوال حياته.

وستعرض شركة "بلو أوريجن" مقعدا للسفر إلى الفضاء في المزاد لمن يرغب في مرافقة الشقيقين في رحلتهما.

يذكر أن بيزوس هو واحد من اثرى أثرياء العالم، حيث تبلغ ثروته 186.2 مليار دولار، وفقا لمجلة "فوربس".

وكتب بيزوس "سوف أقلع في رحلة مع شقيقي في العشرين من يوليو/ تموز، في أعظم مغامرة مع أفضل أصدقائي".

ووصف شقيقه مارك الرحلة بأنها "فرصة لافتة".

وقد وصل أعلى مبلغ في المزاد على الرحلة 2.8 مليون دولار ، وسيبقى المزاد مفتوحا حتى 12 يونيو/حزيران.

وتستطيع المركبة المسماة "ذي نيو شيبارد" الهبوط بشكل عمودي بعد عودتها إلى الأرض، وقد حصلت على اسمها نسبة إلى آلان شيبارد ، وهو ثاني شخص، وأول أمريكي يطير إلى الفضاء.

ووفقا لموقع "بلو أوريجن" تخطط الشركة للارتفاع بالركاب إلى علو 100 كم فوق سطح الأرض، حتى يستطيعوا الإحساس بانعدام الجاذبية.

وسوف تعود الكبسولة الفضائية إلى الأرض بواسطة مظلة.

وسوف تأتي أول رحلة مأهولة إلى الفضاء بعد أسبوعين من تنحي بيزوس عن منصبه كرئيس تنفيذي لموقع أمازون.