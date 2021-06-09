نحات يصنع تمثالا لرؤوس قادة الدول السبع من نفايات إلكترونية في كورنوال حيث يعقدون قمتهم

قبل 28 دقيقة

التعليق على الصورة، قادة مجموعة الدول السبع (من اليسار إلى اليمين): بوريس جونسون، ويوشيهيدي شوغا، وإيمانويل ماكرون، وماريو دراجي، وجاستين ترودو ، وأنغيلا ميركل، وجو بايدن

نصب نحات تمثالا كبيرا يمثل رؤوس قادة مجموعة الدول السبع على هيئة جبل "راشمور"، مصنوع من النفايات الإلكترونية في مدينة كورنوال، قبل قمة المجموعة.

وقد أطلق النحات على التمثال اسم "جبل إعادة التدوير"، وهو يهدف إلى تسليط الضوء على الأضرار الناجمة عن التخلص من الأجهزة الإلكترونية.

وقال النحات جو راش إنه يأمل أن يظهر هذا للشركات المصنعة مدى الحاجة إلى جعل تلك المواد أكثر سهولة في إعادة استخدامها أو إعادة تصنيعها.

وأضاف: "يجب أن تكون تلك المواد قابلة للإصلاح، أو أن نجعلها تدوم لفترة أطول، لأنها بوضعها الحالي ستطمر في مكب النفايات".

ويفيد تقرير صادر عن الأمم المتحدة بأن الشركات أنتجت في عام 2019 أكثر من 53 مليون طن من النفايات الإلكترونية في جميع أنحاء العالم - وهذا يفوق المعدل السابق قبل خمس سنوات بأكثر من 9 ملايين طن.

التعليق على الصورة، التماثيل صنعت من نفايات إلكترونية.

والقادة السبعة الذين تظهر رؤوسهم في قمة الجبل هم: رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ورئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي شوغا، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، والرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأوضح راش أن الموقع المرئي بوضوح لهذا العمل الفني اختير بالقرب من فندق "كاربيس باي"، حيث من المقرر أن تعقد القمة في نهاية هذا الأسبوع، على أمل أن يلاحظ أصحاب الصور الجبل "عندما يحلقون فوقه".

التعليق على الصورة، النحات جو راش يقول إنه يجب جعل الأجهزة الإلكترونية تدوم لفترة أطول وأكثر قابلية للإصلاح لتقليل النفايات الإلكترونية.

وأضاف: "جعلنا هذا الجبل يطل عليهم، ونأمل أن نوقظ ضمائرهم ونجعلهم يدركون أنهم جميعا سواء بالنسبة لمسألة النفايات".