حكاية امرأة أمريكية تخلت عن حياة الرفاهية والبذخ لتصبح راهبة وتتفرغ للعبادة

قبل 19 دقيقة

صدر الصورة، Courtesy of Mark Miller

صدر الصورة، Courtesy of Mark Miller

ثم تخلت بعد مرور خمس سنوات عن كل شيء تملكه بهدف الانضمام إلى "أخوات سيدتنا مريم لجبل الكرمل" (Sisters of Our Lady of Mount Carmel) في مدينة ديس بلاينز، بولاية إلينوي.