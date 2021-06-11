كيت "متلهفة" للقاء ابنة هاري وميغان

قبل 55 دقيقة

صدر الصورة، PA Media التعليق على الصورة، التقت دوقة كامبرديج بالسيدة الأمريكية الأولى لأول مرة خلال قمة مجموعة السبع

قالت دوقة كامبريدج إنها "متلهفة" للقاء ليليبيت ديانا، المولودة الجديدة للأمير هاري وزوجته ميغان.

وخلال انعقاد قمة مجموعة السبع في مقاطعة كورنوال البريطانية، قالت كاثرين، زوجة الأمير ويليام، إنها تتمنى "كل الخير" للمولودة الجديدة لدوق ودوقة ساسكس.

وكان سؤال قد وجه إلى الدوقة حول المولودة الجديدة بعد لقائها بجيل بايدن، زوجة الرئيس الأمريكي، لأول مرة خلال زيارة مشتركة بينهما لإحدى المدارس الابتدائية في المقاطعة، حيث ناقشت السيدتان نمو الأطفال في السنوات الأولى.

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صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، قدم طلاب المدرسة باقتين من الزهور لكاثرين دوقة كامبريدج وجيل بايدن سيدة أمريكا الأولى

وكان الأمير هاري وزوجته ميغان قد أعلنا يوم الأحد الماضي ولادة ليليبيت "ليلي" ديانا مونتباتن وندسور.

وولدت ليليبيت في مستشفى بولاية كاليفورنيا الأمريكية في الرابع من يونيو/حزيران، وأطلق عليها هذا الاسم تيمناً بجدتها ديانا أميرة ويلز وجدة أبيها الملكة إليزابيث.

وعند سؤالها عما إذا كان لديها أي أمنيات للمولودة الجديدة، قالت كاثرين: "أتمنى لها كل الخير، وأتطلع للقائها قريباً".

سألت أيضاً إن كانت قد تحدث إلى ميغان عبر تطبيق "فايس تايم" للمحادثة بواسطة الفيديو، فأجابت بالنفي.

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، جلبت جيل بايدن وكاثرين ميدلتون بعض الجزر لإعطائه للطلاب لإطعام الأرانب في المدرسة

وتجولت الدوقة والسيدة الأولى في أحد الفصول الدراسية والتقتا ببعض الأطفال من أكاديمية كونور داونز التي تستقبل تلاميذاً تتراوح أعمارهم ما بين الرابعة والحادية عشرة.

وقضت السيدة بايدن، ذات السبعين عاماً، عقوداً من حياتها في مهنة التعليم، وحصلت على درجة الدكتوراه في التربية من جامعة ديلاوير.

وكانت أستاذة جامعية للغة الإنجليزية في الوقت الذي شغل زوجها منصب نائب الرئيس الأمريكي باراك أوباما. وقالت في السابق: "ليس التعليم شيئاً أقوم به فحسب، بل إنه يعبر عمن أكون".