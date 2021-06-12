قمة بوتين وبايدن: الرئيس الروسي يصف بايدن بالمخضرم وترامب بالموهوب ويتجاهل إتهامه بأنه "قاتل"

12 يونيو/ حزيران 2021

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، بوتين قال إن العلاقات بين موسكو وواشنطن "تدهورت إلى أدنى مستوياتها في السنوات الأخيرة"

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن أمله في أن يتصرف الرئيس الأمريكي جو بايدن بشكل أقل اندفاعا من سلفه دونالد ترامب، الذي وصفه بالموهوب والاستثنائي، في حديث لشبكة إن بي سي الأمريكية.

وقال بوتين يوم الجمعة، قبل أول اجتماع له يوم الأربعاء في جنيف مع الرئيس الأمريكي في نهاية رحلته الخارجية الأولى، إن بايدن "رجل محترف" أمضى حياته في السياسة التي كانت لها مزايا وعيوب.

وتجاهل الرئيس الروسي التعليق على وصف بايدن له بأنه "قاتل"، ورفض أيضا الوصف الذي يطلقونه عليه بأنه "مفتول العضلات كما في هوليوود".

لكنه قال إن العلاقات بين موسكو وواشنطن "تدهورت إلى أدنى مستوياتها في السنوات الأخيرة"، إلا أن بوتين يتوقع أن يتمكن من العمل مع بايدن.

وبحسب ترجمة لشبكة إن بي سي نيوز، أضاف بوتين "آمل كثيرا في هذا، نعم، ستكون هناك بعض المزايا، وبعض العيوب، لكن لن تكون هناك أي تحركات اندفاعية من جانب الرئيس الأمريكي الحالي".

أما عن ترامب فأكد بوتين على أنه كان شخصية استثنائية وموهوبة، لكن متقلب المزاج، "قد تحبه أو لا تحبه. لكنه لم يأت من المؤسسة الأمريكية".

التعليق على الصورة، يخطط بايدن لإثارة شكاوى أمريكية من روسيا، بما في ذلك التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الرئاسية

ويخطط بايدن لإثارة مجموعة من الشكاوى الأمريكية تجاه روسيا، بما في ذلك التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الرئاسية وعمليات القرصنة، في القمة المرتقبة مع بوتين.

واعترف بوتين علانية أنه قد أيد ترامب في انتخابات 2016 التي فاز بها ضد هيلاري كلينتون، كما كشف ترامب عن إعجابه بالزعيم الروسي.

وفي أول لقاء بين ترامب وبوتين، بدا ترامب مقتنعا بعدم تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية لصالحه.

لكن الرئيس الحالي بايدن قال إنه لا يتعامل مع بوتين من منطلق الأوهام، ووصفه بأنه "قاتل" في ضوء سلسلة من الوفيات البارزة بما في ذلك قتل بوريس نيمتسوف، الذي كان من أبرز المنتقدين للكرملين.

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، بوتين اعترف علانية أنه قد أيد ترامب في انتخابات 2016 التي فاز بها ضد هيلاري كلينتون

ولم يرد بوتين على سؤال من قناة سي بي إس، عن حقيقة كونه "قاتلا"، ولكنه ضحك ولم يعط إجابة بنعم أو لا.

وقال "خلال فترتي، اعتدت على هجمات مختلفة القوة من جميع الزوايا ومن جميع المناطق تحت ذرائع وأسباب مختلفة، ولا يفاجئني أي منها"، مضيفا: مصطلح "القاتل" مثل مصطلح "مفتول العضلات" شائع في هوليوود.

وقال إن مثل هذا الخطاب "جزء من الثقافة السياسية الأمريكية حيث يعتبر طبيعيا. بالمناسبة، لا يعتبر طبيعيا هنا".

كما نفى بوتين تقريرا نشرته صحيفة واشنطن بوست يفيد بأن روسيا تخطط لتزويد إيران بنظام أقمار صناعية متقدم يسمح لها بتعقب الأهداف العسكرية المحتملة، ووصفها بأنها "أنباء كاذبة".

وقال الرئيس الروسي متحدثا من الكرملين: "على الأقل، لا أعرف أي شيء عن هذا النوع من الأمور". "إنها مجرد هراء هراء".