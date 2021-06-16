السجن 15 عاما لأسباني قتل أمه وأكل أجزاء من جسدها

قبل 29 دقيقة

صدر الصورة، SPANISH POLICE التعليق على الصورة، ألبرتو سانشيز غوميز قبض عليه في 2019.

قضت محكمة إسبانية على رجل بالسجن 15 عاما بعد أن قتل أمه وأكل أجزاء من أشلائها.

واعتقل الرجل، واسمه ألبرتو سانشيز غوميز، ويبلغ 28 عاما، في 2019 بعد أن عثرت الشرطة على أشلاء حول منزل والدته، كان بعضها موضوعا في حاويات بلاستيكية.

ورفضت المحكمة دفاع سانشيز بأنه كان يعاني من نوبة ذهانية وقت حدوث القتل.

وسيقضي سانشيز 15عاما في السجن بتهمة القتل، وخمسة أشهر أخرى بتهمة تدنيس جثة شخص ميت.

كما أُمرت المحكمة الرجل بدفع تعويض قدره 60 ألف يورو لأخيه.

وكان أفراد الشرطة وصلوا إلى المنزل الواقع في شرق مدريد في شهر فبراير/شباط 2019 بعد أن أثار أحد الأصدقاء القلق على وضع ماريا سوليداد غوميز، التي كانت وقتها في الستينيات من عمرها.

واستمع الحضور خلال المحاكمة إلى سانشيز، الذي كان يبلغ من العمر 26 عاما، وكان يحكي كيف خنق والدته أثناء نزاع بينهما.

وأضاف أنه قطع أوصال جسد الأم وأكل أجزاء منه خلال الأسبوعين التاليين، وأنه أطعم بعضها لكلبه.