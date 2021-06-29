حكومة إسواتيني تنفي فرار الملك بعد اشتباك الشرطة مع محتجين مؤيدون للديمقراطية

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نفت الحكومة في إسواتيني - سوازيلاند سابقا - تقارير عن فرار الملك مسواتي من البلاد في أعقاب اشتباكات بين قوات الأمن ومتظاهرين.

وقال بيان لرئيس الوزراء بالإنابة ثيمبا ماسوكو: "أود أن أغتنم هذه الفرصة لأؤكد للمجتمع الدولي أن جلالة الملك مسواتي الثالث موجود في البلاد ويواصل قيادة العمل مع الحكومة للمضي قدما بأهداف المملكة".

وفي وقت سابق، أفادت تقارير بأن الملك فر من البلاد في أعقاب اشتباكات بين قوات الأمن ومتظاهرين يحتجون على الملكية المطلقة في الدولة الموجودة جنوب أفريقيا.

وبدأت الاحتجاجات في مطلع الأسبوع ضد الملك الذي اعتلى العرش قبل 35 عاما.

ويطالب المتظاهرون الملك مسواتي بالتنحي كجزء من إصلاحات ديمقراطية، تشمل إجراء انتخابات حرة.