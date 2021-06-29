الأرملة السوداء اليابانية تخسر استئناف الحكم عليها بالإعدام

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خسرت القاتلة اليابانية المعروفة باسم "الأرملة السوداء" استئنافها النهائي لتجنب الإعدام.

وقتلت شيساكو كاكهي، 74 عامًا، ثلاثة من شركائها، بمن فيهم زوجها، وحاولت قتل رجل رابع.

وحصلت كاكهي على أموال هائلة من الميراث وأموال التأمين بعد تسميم ضحاياها بالسيانيد.

واستأنف محاموها الحكم الصادر عام 2017، بحجة أنها تعاني من الخرف ولا تفهم الإجراءات القانونية.

لكن المحكمة العليا في اليابان رفضت الاستئناف، مما مهد الطريق للتصديق النهائي على حكم الإعدام الصادر بحقها.

واشتهرت كاكهي في وسائل الإعلام اليابانية باسم الأرملة السوداء، حيث تقتل أنثى العنكبوت المعروفة باسم "الأرملة السوداء" شريكها الذكر بعد ممارسة الجنس.

وبحسب جلسات المحاكمة، انضمت كاكهي إلى خدمات المواعدة والزواج على الإنترنت وطلبت على وجه التحديد مقابلة رجال أغنياء ليس لديهم أطفال.

وأدينت بقتل شخصين وزوجها، وتتراوح أعمارهم بين 70 و80 عاما، في الأعوام من 2007 إلى 2013.

وتوفي زوجها، إيساو كاكهي، البالغ من العمر 75 عامًا، بعد شهر من زواجهما في عام 2013.

ونقلت تقارير صحفية أن كاكهي حصلت على حوالي مليار ين (8.8 مليون دولار) بعد الوفاة، على الرغم من أنها خسرت الكثير منها في سوق الأسهم ووقعت في الديون.

كما أدينت كاكهي بمحاولة قتل وسرقة رجل آخر توفي منذ ذلك الحين بسبب مرض السرطان.