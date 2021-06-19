العالم في صور: عيد ميلاد الملكة إليزابيث والماس في جنوب أفريقيا

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مجموعة من السياح يقفون أمام ضريح تاج محل في الهند بعد أن أعيد فتحه للزوار إثر تخفيف قيود كوفيد 19 في مدينة أغرا.

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الملكة إليزابيث تحضر احتفالاً بعيد ميلادها الرسمي في قلعة ويندسور. تم تقليص الموكب الذي يسمى Trooping the Color بسبب قيود كوفيد 19.

تقليديا، يُحتفى بالحدث عبر عرض عسكري بالقرب من قصر باكنغهام.

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زعيم الديمقراطيين الليبراليين في بريطانيا، إد ديفي، يقرع جدارا من الطوب الأزرق في مدينة تشيشام بمقاطعة باكينغهامشير، احتفالا بالفوز في الانتخابات الفرعية في تشيشام وأميرشام.

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أويناتام باتاكسو، أحد أفراد قبيلة باتاكسو، ينظر خلال احتجاج على ترسيم حدود الأرض وضد حكومة الرئيس جايير بولسونارو، أمام قصر بلانالتو في برازيليا بالبرازيل.

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الرئيس الأمريكي، جو بايدن، (إلى اليسار) والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يلتقيان في قمة أمريكية روسية جمعتهما في جنيف بسويسرا. وقال الرئيسان إنهما سعيدان بالمحادثات التي استمرت نحو ثلاث ساعات.

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أناس يحفرون بحثا عن ما يعتقدون أنه ألماس، بعد اكتشاف أحجار غير معروفة في قرية كواهاتي في جنوب إفريقيا.

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الإسرائيلية "لينوي أشرم" تؤدي عرضا خلال نهائيات بطولة أوروبا للجمباز الإيقاعي لعام 2021، في فارنا بدولة بلغاريا.

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شوهدت صور ظل للمتظاهرين في بودابست وهم يسيرون حول البرلمان المجري، للاحتجاج على رئيس الوزراء، فيكتور أوربان، وأحدث قانون لمكافحة مجتمع الميم (المثليين والمتحولين جنسيا ومزدوجي الميول الجنسية).9

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علم أمريكي عملاق يرفرف فوق جسر جورج واشنطن في يوم العلم في بلدة "فورت لي"، نيو جيرسي. ويحتفل يوم العلم باليوم الذي وافق فيه الكونغرس القاري على تصميم العلم الوطني للولايات المتحدة، في 14 يونيو/ حزيران عام 1777.

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