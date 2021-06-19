البيت الأبيض يعلن "وفاة" كلب الرئيس بايدن "تشامب"

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صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، تشامب من نوع جيرمان شيبرد عاش مع بايدن عندما كان نائبا لأوباما وانتقل معه إلى البيت الأبيض

أعلن البيت الأبيض نفوق كلب الرئيس الأمريكي جو بايدن، السبت، بعد أن عاش مع العائلة الرئاسية لـ13 عاما.

وقال الرئيس بايدن وزوجته جيل، إن كلبهما "الحبيب" تشامب، وهو من نوع الراعي الألماني (جيرمان شيبرد)، توفي اليوم.

ونعى بايدن كلبه على تويتر قائلا "فقدت عائلتنا رفيقنا المحب تشامب اليوم. سأفتقده كثيرا".

كان تشامب واحدا من كلبي الراعي الألمان، يعيشان في البيت الأبيض مع عائلة بايدن، ويدعى الكلب الآخر "ميجور".

وعاش تشامب من قبل في العاصمة واشنطن عندما كان بايدن نائبا للرئيس باراك أوباما.

وانتقل الكلبان إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني الماضي، بعد تولي بايدن الرئاسة. لكن تم استبعادهما في مارس/آذار بسبب حادث عض.

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وقال بايدن في بيان "في جميع أوقاتنا السعيدة والحزينة كان (الكلب) معنا، يشعر بنا ويشاطرنا مشاعرنا وعاطفتنا. سنظل نحبه دائما وسنفتقده إلى الأبد".

وأضاف أن "الكلب كان يعاني في شهوره الأخيرة من الضعف، لكنه كان يقاوم ويجري نحوهم كلما رآهم".

وأردف "أينما كنا، كان يريد أن يكون، كان كل شيء يتغير للأفضل عندما كان بجوارنا".

وكان الكلب الآخر ميجور، ذو الـ3 سنوات، حديث وسائل الإعلام في مارس/آذار الماضي، لعضه أشخاصا مرتين داخل البيت الأبيض.