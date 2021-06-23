صحفي يعثر على طفل مفقود في طريقه لتغطية الاختفاء

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صدر الصورة، CNSAS/ Twitter التعليق على الصورة، عُثر على الطفل على بعد عدة كيلومترات من منزل عائلته

عثر صحفي، ذهب لتغطية قصة اختفاء طفل في إيطاليا، على الطفل على بعد عدة كيلومترات من منزل عائلته.

وكان الرضيع، البالغ من العمر 21 شهرا، قد شوهد آخر مرة في غرفته مساء الاثنين. وأبلغ والداه عن اختفائه في اليوم التالي.

وسمع الصحفي جيسيبي دي توماسو صوتا مصدره ممر ضيق بين بنايتين بالقرب من الطريق، بينما كان متوجها إلى منزل العائلة يوم الأربعاء.

ونُقل الطفل إلى المستشفى، وهو الآن في صحة جيدة، بحسب تقارير.

ويُعتقد أن الطفل، واسمه نيكولا تانتورلي، قد استيقظ خلال الليل وغادر المنزل.

واستُخدمت طائرة مروحية في عملية البحث عن الطفل التي شارك فيها ألف شخص، بينهم رجال شرطة وإطفاء ومتسلقو مرتفعات في منطقة بالازولو سول سينيو، بالقرب من فلورنسا، بحسب مسؤولين.

وأوقف الصحفي جيسيبي سيارة شرطة بعد أن سمع صوت أنين قادم من منحدر تحفه الأشجار.

وتدلى قائد فرقة الشرطة المحلية، دانيلو كيتشاريلي، إلى الأسفل لمسافة 25 مترا للتحقق من مصدر الصوت.

وقال كيتشاريلي في مؤتمر صحفي لاحقا "بدأ الصوت يتضح أكثر، وظننت أن مصدره حيوان يكاد يظهر. لكن نيكولا ظهر مناديا على أمه. كان شعورا جميلا".

ونُقل نيكولا إلى المستشفى من أجل إجراء فحوصات، لكنه لم يتعرض سوى لخدوش بسيطة، وفقا لوسائل إعلام محلية.