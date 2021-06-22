الولايات المتحدة تمنع الوصول إلى مواقع إلكترونية تابعة لإيران

قبل 8 دقيقة

التعليق على الصورة، الإشعار الذي يظهر على موقع قناة المسيرة التي يديرها الحوثيون لدى محاولة الدخول إليه

منعت الولايات المتحدة الثلاثاء الوصول إلى مواقع الكترونية تابعة لعدد من وسائل الإعلام الإيرانية، وأخرى تابعة لجماعات مقربة من إيران.

ونشرت مواقع قناة العالم الإيرانية الإخبارية الناطقة بالعربية K وقناة برس-تي في الناطقة بالإنكليزية، إضافة الى قناة المسيرة التابعة للحوثيين في اليمن، رسائل تشير إلى خروج مواقعها عن الخدمة، في إطار العقوبات الأميركية، مع ظهور أختام لمكتب التحقيقات الفدرالي ووزارة التجارة.

ونددت قناة المسيرة بما اعتبرته "قرصنة أمريكية ومصادرة لحقوق النشر"، وقالت في بيان نشر على موقع "أنصار الله" إنها مستمرة في "التصدي للقرصنة الأمريكية والإسرائيلية".

وقالت العالم عبر قناتها على تلغرام إنّ السلطات الأمريكية أغلقت موقعها، في إجراء وصفته بأنه "مخالف لحرية الأري والشفافية".

وذكر التلفزيون الإيراني أن الإجراء الأميركي شمل أيضاً مواقع قنوات "اللؤلؤة" التي تبث من بريطانيا، و"فلسطين اليوم"، و"النبأ" و"الكوثر" التي تبث من لبنان.

ولم يكن لدى المتحدث باسم وزارة العدل الأمريكية أي تعليق فوري. وقال مصدران في الحكومة الأمريكية لوكالة "رويترز" إن وزارة العدل تعد إعلاناً بشأن هذه المسألة.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، استولى المدعون الأمريكيون على شبكة من نطاقات الإنترنت، قالوا إنها استخدمت في حملة شنها الحرس الثوري الإيراني لـ"نشر معلومات سياسية مضللة في جميع أنحاء العالم".