قس يوناني يحرق سبعة قساوسة بمادة أثناء جلسة تأديب لإتجاره في المخدرات

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صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، الكنيسة الأرثوذكسية في اليونان أقامت جلسة تاديب للقس المتهم بالإتجار في المخدرات

اعتقلت الشرطة اليونانية قسا من الكنيسة الأرثوذكسية هاجم سبعة قساوسة أخرين بمادة كاوية وأصابهم بحروق أثناء جلسة تأديبية ضده في الكنيسة، مساء الأربعاء.

وخضع القساوسة للعلاج من الحروق التي أصيبوا بها وغالبيتها في الوجه، ومازال ثلاثة منهم في المستشفى بالإضافة إلى شرطي أصيب في موقع الهجوم، بحسب فرانس برس.

وكانت الجلسة معقودة في دير بتراكي في أثينا، للمصادقة على نزع الرتبة الكهنوتية عن القس 37 عاما، والمدان في جريمة مخدرات.

وبحسب وكالة أثينا للأنباء، فإن المتهم كان في جلسة للطرد من الكنيسة، بعد التورط في تهريب المخدرات.

وأدانت الرئيسة اليونانية إيكاتيريني ساكيلاروبولو، الهجوم، بينما تحدث رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس إلى رئيس الكنيسة اليونانية ورئيس أساقفة أثينا إييرونيموس الثاني.