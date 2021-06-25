كيف كسبت امرأة قتلت زوجها تعاطف الفرنسيين؟

قبل 15 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، انهارت باكو حين قال الإدعاء إنه يجب إطلاق سراحها

طالب الإدعاء في فرنسا بإطلاق سراح فاليري باكو، وهي امرأة متهمة بقتل زوجها الذي كان قد اعتدى عليها.

وقال المدعي العام في اليوم الأخير للمحاكمة إنه يجب الحكم على باكو بالسجن سنة واحدة إلى جانب أربع سنوات مع وقف التنفيذ، وهو ما يعني إطلاق سراحها على ضوء المدة التي قضتها في الحبس الاحتياطي.

وقالت باكو إنها تعرضت للانتهاك منذ سن الثانية عشرة من قبل دانييل بوليت، الذي كان زوج أمها، ثم أصبح زوجها. واعترفت بقتلها بوليت.

وكان أكثر من 700 ألف شخص قد وقعوا التماسا يدعو إلى إطلاق سراحها بعد قضائها عاما في الحبس الاحتياطي.

وقد أجهشت باكو بالبكاء، وأغمي عليها بعد أن قال محامي الإدعاء إنه يجب إطلاق سراحها.

صدر الصورة، AFP التعليق على الصورة، وقع 700 ألف شخص التماسا بإطلاق سراح المتهمة

وقال المدعي إريك جاليه "المحكمة الجنائية تقف في صف القيم الحضارية، ومن أهمها حماية الحياة. إذا حاول كل شخص أن يقيم العدالة بنفسه فسيكون الجميع في مواجهة مع الآخرين" .

لكنه أضاف أن سجن المتهمة لن يوفر حماية إضافية لأي شخص واحتمالية ارتكابها أي جريمة لا تكاد تذكر.

وقال محاميها للمحكمة بأنها قتلت زوجها لأنها خافت من انتهاكه لطفلتهما.

"عنف شديد"

كان محامو فاليري باكو قد قالوا إنها قتلت زوجها بسبب العنف الشديد الذي عانت منه على مدى 25 عاما، وخوفها من أن ابنتها ستكون الضحية القادمة.

وتشبه تفاصيل قضيتها تفاصيل قضية امرأة أخرى هي جاكلين سوفاج التي سجنت بسبب إطلاقها النار على زوجها بعد 47 عاما من الانتهاكات. وقد حصلت على عفو رئاسي بعد أن حكم عليها بالسجن 10 سنوات.

وقد قضى بوليت، الذي يكبر باكو بخمس وعشرين عاما، سنتين ونصف في السجن بسبب اعتدائه عليها في تسعينيات القرن الماضي، لكنه عاد إلى منزل العائلة وتسبب بحملها وهي في سن السابعة عشرة.

وقد صدر كتاب عن قصة حياتها الشهر الماضي كتبت فيه أنها كانت تعيش في خوف دائم، وكان عليها أن تضع حدا لذلك. وقالت للمحكمة إنه هددها مرارا بالسلاح.

ووصفت كيف أجبرها زوجها على "ممارسة الدعارة" على مدى 14 عاما. واستمعت المحكمة كيف أجبرت على ممارسة الجنس مع الزبائن في سيارة بيجو.

وقد اعترفت بقتله عن طريق إطلاق النار عليه بعد حادث مع أحد الزبائن.