قتلى ومصابون في هجوم بسكين "نفذه صومالي" في ألمانيا

25 يونيو/ حزيران 2021، 18:43 GMT جدّد في قبل 3 دقيقة

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، أُغلقت منطقة الحادث بينما تجري الشرطة تحقيقا

قالت الشرطة في ألمانيا إن ثلاثة أشخاص على الأقل قتلوا وأن ستة آخرين أُصيبوا في مدينة فورتسبورغ بعد أن هاجمهم شخص بسكين.

وألقي القبض على رجل صومالي (24 عاما)، وزال الخطر الأمني في المنطقة، بحسب الشرطة.

وتُظهر تسجيلات مصورة، نشرت بوسائل التواصل الاجتماعي، ما يبدو أنه رجل يحمل سكينا، يقوم المارة ورجال الشرطة بتقييد حركته.

وقد أغلقت المنطقة حول بارباروسابلاتز، في مركز المدينة، بينما تحقق الشرطة في الحادث.