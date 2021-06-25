مقتل جورج فلويد: السجن 22 سنة ونصف لضابط الشرطة السابق المدان بالقتل

25 يونيو/ حزيران 2021، 20:02 GMT جدّد في قبل 30 دقيقة

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قضت محكمة أمريكية بالسجن 22 سنة ونصف على ضابط الشرطة السابق الذي قتل رجلا أسود البشرة في مدينة مينيابولس العام الماضي.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، أُدين الضابط السابق ديريك شوفين بالقتل بعدما جثا بركبته على رقبة جورج فلويد لأكثر من تسع دقائق.

وأثار الحادث، في مايو/ أيار 2020، احتجاجات في شتى أنحاء العالم ضد العنصرية.

وقبل تلاوة الحكم، قال القاضي إنه يُقر بألم عائلة فلويد، لكنه شدد على أن حكمه غير قائم على العواطف أو الرأي العام.