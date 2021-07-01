ذكرى تأسيس الحزب الشيوعي الصيني: شي جينبينغ يؤكد أن نهضة الصين "لا رجعة فيها"

قبل 48 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، الرئيس الصيني متحدثا في ساحة تيانانمن

أكد الرئيس الصيني شي جينبينغ أن نهضة بلده عسكريا واقتصاديا "لا رجعة فيها"، وذلك في خطاب بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي.

وخاطب شي حشدا في ساحة تيانانمن. وأكد في كلمته أن "الصين لا تضطهد دولا أخرى".

وحذر الرئيس الصيني أي أحد يحاول "اضطهاد الصين"، قائلا: "هؤلاء يضربون رؤوسهم في سور من الفولاذ".

وشملت الاحتفالات صباح يوم الخميس، عروضا للطائرات الحربية، بالإضافة إلى بث الأغاني الوطنية.

ماذا قال الرئيس الصيني؟

تحدث شي جينبينغ مدة ساعة، وكرّر ذكر دور الحزب في تاريخ الصين الحديث، قائلاً إنه كان أساسياً في نمو البلد، وإن محاولات فصله عن الشعب"ستفشل".

وقال إن "الاشتراكية وحدها هي التي يمكنها إنقاذ الصين، والاشتراكية ذات الخصائص الصينية هي وحدها القادرة على تنمية الصين".

وأضاف: "لن نسمح أبدا لأي أحد بالتنمر على الصين أو اضطهادها أو إخضاعها".

وتابع قائلا: "كل من يجرؤ على القيام بذلك يضرب رأسه في سور فولاذي عظيم يمثله أكثر من 1.4 مليار صيني".

واتهمت الصين الولايات المتحدة مرارًا وتكرارًا بمحاولة كبح نموها - واعتبرت هذه التصريحات بمثابة إشارة إلى واشنطن.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، من عروض الطائرات الحربية

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، الحشد في ساحة تيانانمن

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، خصصت فقرة في الفعاليات للإشادة بإدارة الصين لأزمة تفشي فيروس كورونا

كيف استعدت الصين لإحياء الذكرى؟

وصل الحزب الشيوعي الصيني، الذي أسس عام 1921، إلى السلطة منذ 72 عاماً، بعد حرب أهلية طويلة.

وشهدت الصين منذ ذلك الوقت تحولات كبرى، بعضها لم يظهر في الحملة الدعائية للذكرى المئوية.

وأقيم في ملعب "بيردز نست" في بكين عرضا فنياً يروي تاريخ الصين بعنوان "الرحلة العظيمة". وذكرت وكالة فرانس برس أن العرض لم يذكر احتجاجات ساحة تيانانمن.

وطلب من صالات السينما في الصين عرض أفلام دعائية معروفة بـ"الأفلام الحمراء"، مرتين في الأسبوع منذ نيسان/أبريل.

وتبث وسائل الإعلام حملة دعائية كبيرة عن تاريخ البلد بنسخة اعتمدها الحزب الشيوعي. كما صدرت أغنية جديدة بعنوان "مئة في المئة"، للإشادة بإنجازات الصين.

وأعلنت بعض المواقع ذات الأهمية التاريخية بالنسبة للحزب الشيوعي، عن زيادة عدد السياح.

لكن ليس الجميع سعيدا بالدعاية. وقال أحد سكان بكين لبي بي سي الصينية: "أفتح التلفاز الآن مساء على بثّ عشرات المحطات لدراما عن الحروب الثورية".

وأضاف: "كل يوم، كل شيء يتعلق ببناء الحزب وبناء الأمة - هل لديك خيار آخر؟"

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، عرض راقص يحاكي مراحل مهمة من تاريخ البلاد

ماذا تعني ذكرى تأسيس الحزب؟

من خلال تركيز الدعاية على التاريخ المتشابك بين الحزب وبين الدولة، يقول الخبراء إن الحزب الشيوعي يبدو حريصاً على تقديم نفسه مرادفاً للتنمية السريعة في الصن.

وقال توم رافرتي من "إيكونوميست إنتليجنس يونيت" لبي بي سي إنه "من الواضح أن الذكرى المئوية، لحظة مهمة للحزب وخطط لإحيائها بدقة".

وأضاف قائلا إن "أحد العناصر الثابتة في الرسائل الرسمية، كان التأكيد على الفترة الحالية باعتبارها تمثل حقبة جديدة، تختلف عن فترة الإصلاح التي أعقبت عام 1978" ، وأشار إلى أنّ هذا "يؤكد طموحات القيادة الحالية".

لكنّ الذكرى المئوية قد لا تحمل أي إعلانات مهمة، بحسب الخبراء الذين يرجحون أن ذلك مؤجل للمؤتمرات الحزبية.