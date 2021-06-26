قتلى حادث الطعن في مدينة فورتسبورغ الألمانية كلهم نساء

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صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، خمس نساء وطفل بين المصابين في الهجوم

قالت الشرطة في مدينة فورتسبورغ الألمانية إن هجوم الطعن يوم الجمعة في المدينة أوقع ثلاثة قتلى كلهم نساء.

وكان مهاجر صومالي مشتبه به قد سحب سكينًا من قسم أدوات المطبخ بأحد المتاجر وهاجم عددا من الأشخاص داخل المتجر قبل أن يخرج بالسكين ويهاجم آخرين.

وأصيب خمس نساء وطفل في الهجوم.

وقالت الشرطة إن المشتبه به البالغ من العمر 24 عاما قد يكون مضطربا نفسيا، وربما كان يعتنق أفكارا متطرفة.

ومثُل المشتبه به يوم السبت أمام محكمة حيث وجهّت إليه اتهامات بقتل ثلاثة أشخاص والشروع في قتل ستة آخرين، فضلا عن التسبب في أضرار جسدية بالغة.

ويُتّهم المشتبه به بتناول سكين وطعن إحدى بائعات المتجر، فضلا عن اثنتين أخريين وقتلهن، قبل أن يخرج إلى الشارع وأحد البنوك حيث أصاب خمس نساء أخريات وطفلا.

وأُخطرت الشرطة بالهجوم حوالي الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي.

وتداول نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للحادث، ظهر فيها رجل مسلح بسكين كبير يتصدى له المارة ويسيطرون عليه.

واعتقلت الشرطة المشتبه به بعد أن أطلقت الرصاص على فخذه.

وصرّح وزير داخلية ولاية بافاريا يواخيم هيرمان قائلا: "من غير المؤكد ما إذا كان المصابون بإصابات خطيرة سيعيشون".

وفتّشت عناصر الشرطة مسكن المشتبه به وأجروا تحريات عن اتصالاته لجمع المزيد عن المعلومات.

وكان المشتبه به يقيم في مأوى للمشردين، طبقًا للسجلات الحكومية، حيث وجدت الشرطة هاتفه وبعض أوراقٍ تحوي رسائل كراهية.

وقال هيرمان إن المشتبه به صرخ أثناء الهجوم قائلا "الله أكبر"، بحسب أحد شهود العيان.