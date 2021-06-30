الصراع في تيغراي: ماذا يجري هناك وكيف يمكن أن تتأثر دول المنطقة بما يجري؟

30 يونيو/ حزيران 2021، 17:18 GMT جدّد في قبل 52 دقيقة

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، تصاعدت حدة المعارك بين القوات المركزية ومقاتلي جبهة تحرير شعب تيغراي المناوئة لحكومة آبي أحمد

تصدرت إثيوبيا عناوين الصحف خلال السنوات القليلة الماضية لجملة من التطورات الإيجابية التي شهدتها البلاد، وذلك بفضل نموها الاقتصادي السريع والتحول إلى نظام سياسي ديمقراطي، في أعقاب عقود كانت فيها إثيوبيا في قائمة أفقر الدول.

لكن البلاد تواجه الآن مواجهات عسكرية وأزمة إنسانية في إقليم تيغراي الشمالي. وقد يكون للوضع هناك تداعيات خطيرة على مستقبل البلاد وقد يكون لذلك اثاراً خطيرة حتى على جيرانها.

في أحدث التطورات على الأرض استعاد المقاتلون من أبناء تيغراي عاصمة الإقليم ميكيلي يوم الثلاثاء، والتي كانت تحت سيطرة الحكومة المركزية منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقد سادت مظاهر الفرح شوارع المدينة في أعقاب دخول المقاتلين المناوئين لحكومة آبي أحمد إليها.

كما دخل المقاتلون بلدة شاير الواقعة على بعد حوالي 140 كيلومترا إلى الشمال الغربي وفقاً لمسؤولي الأمم المتحدة.

وأعلنت الحكومة المركزية عن وقف لإطلاق النار في الصراع المستمر منذ ثمانية أشهر، لكن مقاتلي تيغراي تعهدوا بطرد "أعدائهم" من الإقليم، ومن الصعب التحقق من المعلومات حول ما يجري في تيغراي حيث تم قطع الاتصالات عن الإقليم منذ اندلاع الصراع هناك.

دعونا نلقي نظرة على ما يحدث هناك وكيف وصلت البلاد إلى هذه المرحلة.

ما مدى حدة القتال في تيغراي؟

فرضت الحكومة المركزية تعتيماً إعلامياً تاماً على تيغراي، لكن يُقدر أن القتال خلف آلاف القتلى ونزوح أكثر من مليوني شخص.

وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من خمسة ملايين شخص في حاجة ماسة إلى الغذاء والمساعدات في المنطقة، بينما هناك نحو 350 ألف شخص على الأقل على حافة المجاعة وهو ما تنفيه الحكومة الإثيوبية.

ٌتتهم جميع الأطراف بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان وتنفيذ عمليات قتل جماعي.

صدر الصورة، YASUYOSHI CHIBA التعليق على الصورة، قالت الأمم المتحدة إن 30 ألف طفل على حافة الموت جوعاً ما لم تصل إليهم الإغاثة عاجلاً

ماذا يحدث؟

التوترات في تيغراي ليست جديدة. فهي موطن سبعة ملايين شخص من أصل 122 مليون نسمة عدد سكان إثيوبيا.

أبناء تيغراي هم ثالث أكبر مجموعة عرقية في البلاد بعد الأورومو والأمهرة.

وتنقسم إثيوبيا إلى 10 ولايات إقليمية على أسس عرقية تتمتع بالحكم الذاتي إلى حد كبير ولكن مع مؤسسات مركزية.

هناك عداء شديد للحكومة المركزية في هذه المنطقة التي عانت بشدة خلال الفترة الطويلة من الحكم العسكري والحرب الأهلية، التي أعقبت خلع الإمبراطور الإثيوبي الأخير هيلا سيلاسي عبر انقلاب عسكري عام 1974.

كانت تيغراي بؤرة المجاعة بين عامي 1983 و 1985 التي راح ضحيتها أكثر من مليون شخص وأكثر من مليوني نازح داخلياً.

وبعد عقود من الاستقرار النسبي اندلع القتال في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 بين قوات من حكومة إقليم تيغراي والحكومة الفيدرالية.

ما الأسباب؟

كانت جبهة تحرير شعب تيغراي شبه العسكرية جزءاً من التحالف الذي أطاح بالحكومة في عام 1991.

وظلت الجبهة قوة مؤثرة في السياسة الإثيوبية حتى عام 2019 عندما شكل رئيس الوزراء والحائز على جائزة نوبل للسلام، آبي أحمد، ائتلافاً جديداً رفضت جبهة تحرير شعب تيغراي أن تكون جزءا منه.

وظلت المجموعة في السلطة في تيغراي حتى سبتمبر/ أيلول من العام الماضي وتحدت حكومة آبي أحمد بإجراء انتخابات على الرغم من تأجيل الانتخابات على الصعيد الوطني بسبب جائحة فيروس كورونا.

وبعد شهرين من ذلك شنت قوات الجبهة هجوماً على قاعدة محلية للجيش الإثيوبي وردا على ذلك شنت الحكومة الفيدرالية هجوماً عسكرياً كبيراً على تيغراي.

التعليق على الصورة، أبناء تيغراي يمثلون ثالث أكبر قومية في البلاد بعد الأورومو والأمهرة

كيف يمكن أن يؤثر ما يحدث في تيغراي على الاستقرار في شرق إفريقيا؟

الأزمة التي يشهدها الإقليم لم تقتصر آثارها على إثيوبيا فحسب، بل امتدت عبر حدود البلاد حيث عبر آلاف اللاجئين الحدود إلى السودان.

وشاركت قوات من إريتريا المجاورة في الهجوم على مقاتلي جبهة تحرير شعب التيغراي في نوفمبر/ تشرين الثاني رغم أنه لا يعرف إن كانت القوات الأريترية لا تزال في الإقليم أم انسحبت منه.

كما أن هناك خطراً يتمثل في أن تركيز الحكومة الفيدرالية على جهدها العسكري في تيغراي قد يضعف مشاركتها في دعم الحكومة في الصومال في مواجهة مقاتلي حركة الشباب.

ويقول محلل منطقة القرن الأفريقي رشيد عبدي إن "الحرب إقليمية بالفعل".

ويجادل بعض الخبراء مثل عبدي بأن الصراع يمكن أن يضعف الدولة الإثيوبية مما قد يكون له عواقب إقليمية مدمرة.

فعلى سبيل المثال يمكن أن تشجع أزمة تيغراي القوميات الأخرى في الدولة متعددة الأعراق على الوقوف في وجه الحكومة المركزية أيضاً.

وسعياً لتهدئة التوتر بعد يوم من بدء القتال، حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من أن "استقرار إثيوبيا مهم لمنطقة القرن الأفريقي بأكملها".

صدر الصورة، YASUYOSHI CHIBA التعليق على الصورة، تواجه منظمات الإغاثة مصاعب كثيرة في الوصول إلى المنكوبين في إقليم تيغراي

ماذا يقول المجتمع الدولي؟

دعت المملكة المتحدة والولايات المتحدة وإيرلندا إلى عقد اجتماع علني طارئ لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وقال روبرت جوديك المسؤول البارز بوزارة الخارجية الأمريكية يوم الثلاثاء، إن واشنطن لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة "الفظائع المروعة" التي ترتكب في تيغراي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إن إعلان الهدنة يمكن أن يكون إيجابياً إذا أدى إلى خطوات "لإنهاء الصراع ووقف الفظائع والسماح بالمساعدة الإنسانية دون عراقيل".

وقال الأمين العام غوتيريش يوم الاثنين، إنه تحدث مع رئيس الوزراء أحمد وأعرب له عن أمله في التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وقاومت الحكومة الإثيوبية حتى الآن الدعوات للتدخل الدبلوماسي وبدلاً من ذلك، شنت حملة دبلوماسية بهدف إقناع العالم بأن هذه مسألة داخلية.