الأميرة ديانا: وليام وهاري يزيحان الستار عن تمثال لوالدتهما في "عيد ميلادها الستين"

هايمش ماكاي

بي بي سي

قبل 35 دقيقة

صدر الصورة، Reuters

يلتقي دوق كامبريدج، الأمير وليام، ودوق ساسكس، الأمير هاري، الخميس لإزاحة الستار عن تمثال لأمهما ديانا، أميرة ويلز، في ما كان سيصبح عيد ميلادها الستين.

وسيكون هذا الحدث هو الظهور الأول لوليام وهاري معا منذ جنازة دوق إدنبرة في أبريل/ نيسان.

وينتصب التمثال، الذي تم إعداده بتكليف من الأخوين في عام 2017، في حديقة (سانكن غاردن)، التي أعيد تصميمها في قصر كنزنغتون.

وقال الأميران وقتها إنهما يأملان أن يساعد التمثال زوار القصر "على التفكير في حياتها وإرثها".

ووصل هاري، الذي يعيش في الولايات المتحدة مع زوجته دوقة ساسكس وطفليه، إلى بريطانيا الأسبوع الماضي من أجل استكمال إجراءات الحجر الصحي قبل حدث الخميس.

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، شوهدت صور لإحياء ذكرى الأميرة ديانا خارج قصر كنزنغتون الخميس

وقام الأمير، يوم الأربعاء، بزيارة مفاجئة إلى حفل توزيع جوائز جمعية (ويل تشايلد) الخيرية للأطفال المصابين بأمراض خطيرة في المملكة المتحدة.

وأكد قصر كنزنغتون أنه بالإضافة إلى الأميرين، سيحضر مراسم إزاحة الستار، الذي يقام بعد ظهر اليوم، أفراد من عائلة ديانا.

كما ستحضر اللجنة التي أشرفت على إنشاء التمثال وإعادة تصميم حديقة القصر.

واختير لنحت التمثال، النحات المعروف إيان رانك برودلي، الذي يتمتع بسجل حافل في إنشاء تماثيل للعائلة المالكة، والذي سيكون أيضا من بين الضيوف.

صدر الصورة، Kensington Palace التعليق على الصورة، ينتصب التمثال في حديقة (سانكن غاردن)، التي أعيد تصميمها في قصر كنزنغتون

صدر الصورة، John Swannell/Camera Press

وقال مصدر مطلع إن الحفل - الذي تم تقليصه بسبب القيود المفروضة لمواجهة انتشار مرض كوفيد-19 - سيكون "حدثًا صغيرا ولحظة شخصية للغاية بالنسبة للعائلة".

وقال قصر كنزنغتون إن الحديقة الغارفة كانت "أحد المواقع المفضلة للأميرة" عندما كانت تعيش في القصر.

وزرعت أكثر من 4 آلاف زهرة في إطار إعادة تصميم الحديقة، التي استغرقت 1000 ساعة عمل لإكمالها.

وستفتح الحديقة، الموجودة داخل متنزه هايد بارك الشهير في لندن، للجمهور مجانا اعتبارا من يوم الجمعة.

صدر الصورة، PA Media التعليق على الصورة، الأميرة ديانا مع ابنيها في عام 1993 في متنزه ثورب بارك للألعاب في ساري

وقال هاري، في حديثه عن وفاة والدته في مقابلة أجريت معه مؤخرا، إنه كان على وشك الانخراط في شرب الكحول وتعاطي المخدرات للتغلب على ألم فقدانها.

كما تحدث عن عدم رغبة عائلته في الحديث عن الوفاة، وكيف كان يُتوقع منه أن "يعاني" في صمت.

وجاءت هذه التصريحات، ضمن سلسلة من التصريحات الأخرى، في أعقاب قرار دوق ودوقة ساسكس بالتنحي عن منصبيهما في العائلة المالكة بداية 2020.

وماتت الأميرة ديانا في حادث سيارة في أغسطس/ آب 1997، عندما كان الأمير وليام والأمير هاري يبلغان من العمر 15 و 12 عاما فقط.

صدر الصورة، PA Media التعليق على الصورة، الأميران وليام وهاري مع والدتهما في زيارة إلى شلالات نياغرا في عام 1991

ولا يعد إيان رانك برودلي غريبا عن المنحوتات الملكية، فقد ظهرت منحوتاته للملكة على جميع عملات المملكة المتحدة والكومنولث منذ عام 1998، كما ظهرت منحوتة أخرى له للملكة على لوحة في المحكمة العليا في منطقة بارلمانت سكوير في لندن.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، كُشف عن إصدار محدود من عملة معدنية بقيمة 5 جنيهات إسترلينية للاحتفاء بحياة دوق إدنبرة، من نحت رانك برودلي. ويظهر على العملة صورة للأمير فيليب في يوم القوات المسلحة.

صدر الصورة، RoyalMint التعليق على الصورة، ظهرت منحوتة للأمير فيليب على عملة معدنية محدودة، من نحت رانك برودلي

ويمكن رؤية اثنتين من منحوتاته - مجموعة من الجنود حاملي النقالات يحملون جنديا جريحا ومجموعة أخرى ترعى رفيقا مصابا - في مشتل النصب التذكاري الوطني في ستافوردشاير.

وتشمل أعماله الأخرى تمثالا لمدفع رشاش على النصب التذكاري للفيلق الأنجلياني الملكي في متحف الحرب الإمبراطوري في منطقة دوكسفورد، بمقاطعة كامبريدجشير.