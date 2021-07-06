يورو 2020: بريطاني يجمع تبرعات لطفلة ألمانية بكت بعد خسارة منتخب بلادها أمام انجلترا وتعرضت للتنمر

كاثرين إيفانز

بي بي سي

قبل 44 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، فازت انجلترا على ألمانيا بهدفين مقابل لاشيء في مباراة جمعت بينهما في بطولة يورو 2020

دشن مشجع كرة قدم من جنوب ويلز في بريطانيا حملة لجمع تبرعات لصالح فتاة ألمانية صغيرة تعرضت للتنمر على الإنترنت "ليبين لها أن الجميع في المملكة المتحدة ليسوا بهذه البشاعة".

وكتب مشجعو إنجلترا تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي عندما ظهرت فتاة صغيرة على الشاشة وهي تبكي وسط الجمهور بعد فوز إنجلترا على ألمانيا في بطولة يورو 2020.

ونشر لاعب منتخب إنجلترا السابق، غاري لينيكر، تغريدة قال فيها: "شيء مثير للاشمئزاز للغاية، مرض كراهية الأجانب".

وجمع جويل هيوز حتى الآن ما يزيد على 8000 جنيه إسترليني لتقديمها "هدية لطيفة" للفتاة.

وقال هيوز، من كيرليون، في مدينة نيوبورت، إنه يرغب في التواصل مع أسرة الفتاة بشأن حملة جمع التبرعات عبر الإنترنت.

التعليق على الصورة، ظهرت الفتاة وهي تبكي بعد هزيمة ألمانيا أمام أنجلترا في ملعب ويمبلي

وقال رجل الأعمال، البالغ من العمر 51 عاما، لبي بي سي ويلز: "شاهدت المباراة، كانت مباراة جيدة. كنت على دراية ببعض الأجواء السلبية، كان بالإمكان سماع صيحات الاستهجان وأي شيء آخر، لكنني لم أفكر في هذا الأمر".

ولكن بعد رؤية "التنمر الدنيء على صور تلك الفتاة الصغيرة" على الإنترنت، قال هيوز إنه يعتقد أن المملكة المتحدة "تحولت إلى دولة غير متسامحة"، وأن "هناك الكثير من كراهية الأجانب حاليا".

وأضاف: "لدينا أقلية صاخبة من الحمقى يفسدون الجيد في المملكة المتحدة ويشوهون صورتنا على الساحة العالمية ويدمرون علاقتنا مع أصدقائنا وشركائنا في أوروبا".

وقرر هيوز السعي لتصحيح التوازن من خلال إظهار "أن هناك خيرا في المملكة المتحدة".

صدر الصورة، Joel Hughes التعليق على الصورة، قال هيوز إنه يرغب في التواصل مع أسرة الفتاة بشأن حملة جمع التبرعات عبر الإنترنت

وقال هيوز: "إنه أمر يضرب على وتر حساس لدى كثير من الناس الذين ضاقوا من هذا النوع من الإساءة على الإنترنت".

وأضاف: "أنا لا أسعى لتغيير العالم هنا ... إذا استطعنا في نهاية المطاف رسم ابتسامة على وجه تلك الفتاة أو جعل والديها يفهمان أن هناك ما هو جيد بالفعل في المملكة المتحدة، فعندئذ على الأقل سنكون قد حققنا هدفا".