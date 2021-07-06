فقدان عشرات الأشخاص إثر "اختفاء" طائرة ركاب روسية في منطقة الشرق الأقصى

قبل 13 دقيقة

صدر الصورة، Russian Emergencies Ministry/Reuters التعليق على الصورة، طائرة من طراز An-26 في مطار بتروبافلوفسك

اختفت طائرة ركاب تقل 28 شخصًا في أقصى شرق روسيا، حسبما اعلن مسؤولون محليون.

وفقدت الطائرة An-26 الاتصال بمراقبة الحركة الجوية، قبل وقت قصير من موعد هبوطها في قرية "بالانا" شمال شبه جزيرة كامتشاتكا النائية.

كانت الطائرة قادمة من مطار بتروبافلوفسك الإقليمي.

وأفادت تقارير بأن الطائرة تحطمت في البحر، وتم اكتشاف إشارة من صندوقها الأسود.

وقال مسؤولون إن 22 راكبا بينهم طفل كانوا على متن الطائرة، بالإضافة إلى ستة هم أفراد الطاقم.