ليوناردو دافنشي: توقعات بأن تحصد لوحة صغيرة لرأس دب أكثر من 16 مليون دولار في مزاد علني

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صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، لوحة رأس الدب ستباع في دار مزادات كريستي في لندن.

يُتوقع أن تباع لوحة صغيرة لرأس دب للرسام الشهير ليوناردو دافنشي بمبلغ يصل إلى 12 مليون جنيه استرليني (16.7 مليون دولار) في مزاد علني يقام في لندن الخميس.

يبلغ عمر اللوحة، التي تصور رأس دب والتي يبلغ قياسها 7سم في 7 سم، أكثر من 500 عام.

وقد تتجاوزعملية البيع هذه الرقم القياسي السابق لإحدى لوحات دافنشي، والذي سجلته لوحة "الحصان والفارس" في 2001.

وبحسب دار مزادات كريستي، التي تنظم عملية البيع، فإن اللوحة هي من بين لوحات قليلة للرسام الإيطالي من عصر النهضة التي ما زالت ذات ملكية خاصة.

رُسمت اللوحة باستخدام تقنية سيلفر بوينت على ورق بلون وردي- بيج باهت وهي من بين عدد من لوحات الفنان صغيرة الحجم التي تصور الحيوانات، والتي يعود تاريخها إلى أوائل ثمانينيات القرن الخامس عشر.

ووصفت لاتيتيا ماسون، وهي خبيرة في روائع اللوحات القديمة لدى دار مزادات كريستي، تقنية سيلفر بوينت بأنها "تقنية صعبة جداً، لأنها لا تقبل أي خطأ". وتتضمن الضغط باستخدام عصاً من الفضة على ورقة معدة خصيصاً لتخلف علامات وخطوط، وهو ما يتطلب اللمس والضغط الخفيف.

وقالت ماسون إن ليوناردو كان مفتوناً بالطبيعة وبالحيوانات بشكل عام.

وكانت ملكيته هذا الرسم تعود في السابق للرسام وجامع التحف البريطاني السير توماس لورنس، قبل أن يتم بيعها في دار مزادات كريستي في العام 1860 مقابل 2.50 جنيه استرليني. لكن هذه المرة تتوقع كريستي أن تباع اللوحة بسعر يتراوح بين 8 إلى 12 مليون جنيه استرليني، باستثناء الرسوم.

ويشتهر ليوناردو دافنشي، المولود في العام 1452 والمتوفى في العام 1519، برسوماته وابتكاراته العلمية أيضا.

صدر الصورة، CHRISTIE'S التعليق على الصورة، مرت لوحة مخلص العالم (يسار) بعملية ترميم لتصل إلى الشكل الذي تبدو عليه على يمين الصورة

وفي 2017، بيعت لوحة للمسيح عمرها 500 عام يعتقد بأن دافنشي رسمها، في نيويورك بمبلغ قياسي بلغ 450 مليون دولار (341 مليون جنيه استرليني).